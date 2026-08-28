Буданов: в ближайшие дни состоится крупный обмен пленными

Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Facebook

Глава Офиса президента Кирилл Буданов анонсировал новый крупный обмен пленными, который может состояться уже в ближайшие дни. По его словам, это станет очередным возвращением украинцев после недавнего обмена и возвращения людей с территории Беларуси к Дню Независимости Украины.

Об этом Буданов заявил во время общения с журналистами, передает Новини.LIVE.

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В ближайшие дни состоится крупный обмен пленными

Глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что Украина готовится к еще одному крупному обмену пленными.

Он заявил, что новый обмен может состояться уже в ближайшее время.

Буданов напомнил, что недавно между сторонами уже состоялся один обмен. Кроме того, к Дню независимости Украины украинцев вернули с территории Беларуси.

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"Ну и очень скоро состоится еще один крупный обмен", — отметил глава ОП.

В то же время Буданов не уточнил, сколько именно украинцев могут вернуть домой в рамках предстоящего обмена.

Новини.LIVE писали, что Кирилл Буданов сообщал, что во время второго этапа обмена Украина вернула еще десять защитников, которые ранее считались пропавшими без вести на Донецком направлении. Двое военнослужащих не выходили на связь с 2024 года, еще восемь — с 2025-го. После возвращения все освобожденные защитники получают необходимую помощь.

Мы сообщали, что руководство РФ, в свою очередь, не заинтересовано в возвращении своих пленных. Об этом рассказал представитель ГУР и заместитель председателя Координационного штаба Андрей Юсов в беседе с журналисткой Новини.LIVE Анной Сирык.