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Буданов анонсував великий обмін полоненими найближчими днями

Ua ru
28 серпня 2026 17:19
Буданов: найближчими днями буде великий обмін полоненими
Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Facebook

Керівник Офісу президента Кирило Буданов анонсував новий великий обмін полоненими, який може відбутися вже найближчими днями. За його словами, це буде чергове повернення українців після нещодавнього обміну та повернення людей із території Білорусі до Дня Незалежності України.

Про це Буданов заявив під час спілкування з журналістами, передає Новини.LIVE.

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Найближчими днями буде великий обмін полоненими

Керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що Україна готується до ще одного великого обміну полоненими.

Він заявив, що новий обмін може відбутися вже найближчим часом.

Буданов нагадав, що нещодавно між сторонами вже відбувся один обмін. Крім того, до Дня Незалежності України українців повернули з території Білорусі.

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"Ну і буде ще один великий обмін дуже скоро", — зазначив керівник ОП.

Водночас Буданов не уточнив, скільки саме українців можуть повернути додому в межах майбутнього обміну.

Новини.LIVE писали, Кирило Буданов повідомляв, що під час другого етапу обміну Україна повернула ще десятьох захисників, які раніше вважалися зниклими безвісти на Донецькому напрямку. Двоє військовослужбовців не виходили на зв’язок із 2024 року, ще восьмеро — з 2025-го. Після повернення всі звільнені захисники отримують необхідну допомогу.

Ми інформували, що керівництво РФ, в свою чергу, не зацікавлене в поверненні своїх полонених. Цим поділився представник ГУР та заступник голови Координаційного штабу Андрій Юсов, спілкуючись з журналісткою Новини.LIVE Анною Сірик.

Офіс президента полонені Кирило Буданов обмін полоненими обмін
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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