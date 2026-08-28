Крим, переговори й мобілізація: головне з інтерв’ю Буданова

Кирило Буданов. Фото: кадр із відео

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що остаточні висновки у справах про корупцію мають робити суди, а не суспільство до завершення розслідувань. Водночас він розповів про перспективи переговорів із РФ, потреби в мобілізації та майбутнє Криму, наголосивши, що півострів має повернутися до складу України.

Про це Буданов заявив в інтерв’ю журналістці ТСН Наталії Мосейчук, передає Новини.LIVE.

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Буданов закликав дочекатися рішень ВАКС

Кирило Буданов вважає, що у справах про можливу корупцію не варто заздалегідь визначати винних. На його думку, в Україні часто роблять висновки ще до того, як розслідування та судовий розгляд встановлять усі обставини.

Очільник ОП зазначив, що довіряє Вищому антикорупційному суду та вважає, що саме він має розбирати відповідні справи. Водночас він наголосив, що не всі висунуті звинувачення зрештою підтверджуються. Іноді під час судового розгляду з’ясовується, що вони були недостатньо обґрунтованими.

"Дочекаємось рішень суду", — підсумував Буданов.

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Раніше Кирило Буданов розповідав, що після звільнення Мудрої спілкувався з нею виключно з робочих питань і не схильний відвертатися від людей до остаточних висновків суду.

Думки Кирила Буданова про переговори з Росією

Очільник ОП вважає, що наразі діалог із Росією переважно стосується обмінів полоненими. Найближчими днями очікується ще один великий обмін.

Крім того, Україна шукатиме можливості для домовленостей щодо моря. Буданов припустив, що найближчим часом можуть відбутися нові переговори, однак наразі вони матимуть переважно технічний характер. Водночас, на його думку, повністю зупинити війну зараз нереалістично.

Україні потрібно мобілізувати 30 тисяч людей щомісяця

Кирило Буданов розповів в інтерв'ю, що для підтримки нинішньої ситуації на фронті Україні необхідно мобілізувати щонайменше 30 тисяч людей щомісяця.

Водночас повну мобілізацію він назвав максимально далеким сценарієм через ризик значної суспільної напруги.

Керівник ОП також закликав протидіяти випадкам "насильницької бусифікації" та неправомірній діяльності територіальних центрів комплектування.

Буданов: Крим буде українським

Окремо керівник Офісу президента висловився щодо Криму. За його словами, подальші дії України щодо півострова не слід вважати ескалацією.

Буданов також наголосив, що навіть припинення вогню не гарантуватиме тривалого миру, оскільки окуповані території залишатимуться "бомбою повільної дії".

На запитання Наталії Мосейчук, чи буде Крим українським, він відповів однозначно: "Авжеж".

Новини.LIVE писали, що в цьому ж інтерв'ю Кирило Буданов розповів, що найближчий часом між Росією та Україною відбудеться обмін полоненими. Очільник ОП зазначив, що нещодавно Україна та Росія вже провели черговий обмін. Також напередодні Дня Незалежності вдалося повернути українців із території Білорусі.

Новини.LIVE інформували, що Кирило Буданов заявив, що для продовження боротьби Україні необхідно щомісяця мобілізовувати щонайменше 30 тисяч людей. За його словами, без постійного поповнення війська обійтися неможливо, а ідеї повністю замінити мобілізацію технологіями та "чарівними андроїдами" не відповідають реальності.