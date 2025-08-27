Видео
Главная Новости дня Иностранные работники не спасут рынок труда Украины — Гетманцев

Иностранные работники не спасут рынок труда Украины — Гетманцев

Дата публикации 27 августа 2025 19:09
Привлечение иностранных мигрантов в Украине - позиция Гетманцева
Даниил Гетманцев. Фото: скриншот из видео

Украина не должна решать кризис занятости за счет иностранных мигрантов. Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, подчеркнув, что настоящий выход — возвращение украинцев из-за границы.

Об этом Даниил Гетманцев рассказал в интервью для Новини.LIVE.

Помогут ли иностранные мигранты

По словам парламентария, мигранты редко мотивированы к системной работе в Украине, а процесс интеграции усложняют языковые, правовые и культурные барьеры. Гетманцев отметил, что делать ставку на иностранцев — ошибочная стратегия.

"Мы должны стимулировать возвращение наших людей, которые выехали в Европу. И это сделать очень сложно, но сделать возможно. Фактически это два вопроса, которые мы должны решить — жилье и работа", — пояснил он.

Депутат отметил, что государство уже движется в направлении создания условий для возвращения граждан. Однако без существенного экономического роста и повышения зарплат стимулировать людей будет крайне сложно.

"Но спрос на возвращение в Украину есть. К сожалению, наши беженцы уже поняли, что относятся к ним там, мягко говоря, как к чужим. И есть эта проблема неполноценности", — сказал Гетманцев.

Он также подчеркнул, что отношение европейских политиков и обществ к украинским переселенцам часто не является благосклонным. Именно поэтому важно, чтобы государство создавало дома комфортные условия для жизни и работы, чтобы возвращение стало реальной перспективой.

Напомним, что Гетманцев неоднократно подчеркивал: одна из ключевых проблем Украины — это кумовство в кадровой политике.

Ранее мы также информировали, что Гетманцев обращал внимание на теневые схемы в сфере ресторанного бизнеса. По его словам, большинство заведений работают через ФЛП.

Верховная Рада работа Даниил Гетманцев мигранты рынок труда
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
