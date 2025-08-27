Залучення іноземних мігрантів в Україні – позиція Гетманцева

Данило Гетманцев. Фото: скриншот із відео

Україна не повинна розв’язувати кризу зайнятості за рахунок іноземних мігрантів. Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, підкресливши, що справжній вихід — повернення українців з-за кордону.

Про це Данило Гетманцев розповів в інтервʼю для Новини.LIVE.

Чи допоможуть іноземні мігранти

За словами парламентаря, мігранти рідко вмотивовані до системної праці в Україні, а процес інтеграції ускладнюють мовні, правові та культурні бар’єри. Гетманцев наголосив, що робити ставку на іноземців — хибна стратегія.

"Ми маємо стимулювати повернення наших людей, які виїхали в Європу. І це зробити дуже складно, але зробити можливо. Фактично це два питання, які ми повинні вирішити — житло і робота", — пояснив він.

Депутат зазначив, що держава вже рухається у напрямку створення умов для повернення громадян. Однак без суттєвого економічного зростання та підвищення зарплат стимулювати людей буде вкрай складно.

"Але попит на повернення в Україну є. На жаль, наші біженці вже зрозуміли, що відносяться до них там, м'яко кажучи, як до чужих. І є ця проблема меншовартості", — сказав Гетманцев.

Він також підкреслив, що ставлення європейських політиків і суспільств до українських переселенців часто не є прихильним. Саме тому важливо, аби держава створювала вдома комфортні умови для життя та роботи, щоб повернення стало реальною перспективою.

