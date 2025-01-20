Инаугурация Трампа — точное время по Киеву, где смотреть

Избранный президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

В США сегодня, 20 января, состоится инаугурация Дональда Трампа. Церемонию, как обычно, готовили очень долго и тщательно, однако в последний момент пришлось внести определенные изменения.

Портал Новини.LIVE проведет онлайн-трансляцию инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

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Где и когда пройдет инаугурация Трампа

Церемония инаугурации начнется в 19:00 по киевскому времени. Дональд Трамп решил, что ее проведут в ротонде Капитолия, а не на улице, как это было обычно. Причиной стала холодная погода.

Интересно, что в последний раз инаугурация в помещении происходила в 1985 году, тогда на пост заступил Рональд Рейган.

Вместе с Дональдом Трампом присягу также примет вице-президент Джей Ди Венс.

После инаугурации новый президент США будет принимать участие в официальном обеде, организованном объединенным комитетом Конгресса по инаугурационным церемониям.

Позже Трамп должен посетить парад на Пенсильвания-авеню, в котором примут участие военные.

За безопасностью во время инаугурации будут следить около 25 тысяч полицейских и военных.

Дальше Трампа и всех его гостей ожидают сразу три бала, именно они и должны завершить инаугурационный день.

Будет ли Зеленский на инаугурации Трампа

Судя по всему, нет. Хотя политиков на инаугурации Дональда Трампа будет множество. Среди них президент Аргентины Хавьер Милей, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, вице-президент Китая Хань Чжэн и другие.

Конечно же, на инаугурации также будут присутствовать Джо Байден, члены Конгресса и другие американские высокопоставленные чиновники.

После завершения церемонии инаугурации Дональд Трамп произнесет речь, в которой очертит свое видение и основные шаги на новой должности. Кроме того, он подпишет первые документы в качестве президента США.

Напомним, Джо Байден заявил, что он "никуда не уходит", а планирует остаться в общественной жизни Штатов. Это заявление было сделано в его последний день на посту президента.

Букмекеры принимают ставки на то, сможет ли Дональд Трамп завершить войну в Украине за 90 дней. Вера в это значительно снизилась.