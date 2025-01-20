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Інавгурація Трампа — коли та де дивитися за київським часом

20 січня 2025 14:37
Олександр Ільющенков - Редактор
Інавгурація Трампа — точний час за Києвом, де дивитися
Обраний президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
Олександр Ільющенков - Редактор

У США сьогодні, 20 січня, відбудеться інавгурація Дональда Трампа. Церемонію, як зазвичай, готували дуже довго та прискіпливо, однак в останній момент довелося внести певні зміни. 

Портал Новини.LIVE проведе онлайн-трансляцію інавгурації обраного президента США Дональда Трампа. 

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Де та коли пройде інавгурація Трампа

Церемонія інавгурації розпочнеться о 19:00 за київським часом. Дональд Трамп вирішив, що її проведуть в ротонді Капітолію, а не на вулиці, як це було зазвичай. Причиною стала холодна погода.

Цікаво, що востаннє інавгурація в приміщенні відбувалася в 1985 році, тоді на пост заступив Рональд Рейган.

Разом із Дональдом Трампом присягу також складе віцепрезидент Джей Ді Венс. 

Після інавгурації новий президент США братиме участь в офіційному обіді, який організований об'єднаним комітетом Конгресу з інавгураційних церемоній. 

Пізніше Трамп має відвідати парад на Пенсильванія-авеню, у якому братимуть участь військові. 

За безпекою під час інавгурації стежитимуть близько 25 тисяч поліцейських та військових.

Далі на Трампа та всіх його гостей очікують відразу три бали, саме вони й мають завершити інавгураційний день.

Чи буде Зеленський на інавгурації Трампа

Судячи зі всього, ні. Хоча політиків на інавгурації Дональда Трампа буде безліч. Серед них президент Аргентини Хав'єр Мілей, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, віцепрезидент Китаю Хань Чжен та інші.

Звісно ж, на інавгурації також будуть присутні Джо Байден, члени Конгресу та інші американські високопосадовці.

Після завершення церемонії інавгурації Дональд Трамп виголосить промову, у якій окреслить своє бачення та основні кроки на новій посаді. Крім того, він підпише перші документи як президент США.

Нагадаємо, Джо Байден заявив, що він "нікуди не йде", а планує залишитись у громадському житті Штатів. Ця заява була зроблена у його останній день на посаді президента.

Букмекери приймають ставки на те, чи зможе Дональд Трамп завершити війну в Україні за 90 днів. Віра в це значно знизилась.

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15:00 На Львівщині чоловік завдав ударів співрозмовнику — рішення суду

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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