Игорь Михайленко возглавил 53-ю ОМБр: видеообращение командира

Командир 53-й ОМБр Игорь "Черкасс" Михайленко. Фото: кадр из видео

Новым командиром 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха в составе Третьего армейского корпуса стал Игорь Михайленко с псевдонимом "Черкас". Среди своих задач он обозначил — усилить управление бригадой, опираясь на реальный боевой опыт. По его словам, ключевые приоритеты — психологическая поддержка, развитие БпЛА и подготовка личного состава.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на видеообращение Игоря Михайленко.

Читайте также:

Во вторник, 17 марта, стало известно, что Игорь Михайленко с псевдонимом "Черкасс" возглавил 53-ю ОМБр в составе Третьего армейского корпуса.

О своем назначении он рассказал в видеообращении, подчеркнув, что основная задача — укрепить систему управления бригадой, опираясь на боевой опыт.

Он отметил, что в подразделении уже меняют подходы к командованию и работают над восстановлением доверия среди бойцов.

Михайленко пояснил, что среди ключевых направлений работы — психологическая поддержка личного состава, развитие беспилотных систем и роботизированной логистики, а также повышение уровня подготовки военных.

Особое внимание уделяют медицине и сохранению жизни бойцов, чтобы максимально обезопасить подразделение во время выполнения боевых задач.

"Моя задача как нового командира 53-й отдельной механизированной бригады синхронизировать подразделение с корпусной вертикалью и усилить управление опытом 3-й штурмовой бригады, который доказал свою эффективность в современной войне.

А также перенести лучшие практики "Центурии" в обучение молодых бойцов. Главные принципы моего подхода — фокус на психологическом состоянии бойцов, технологичность и профессионализм на каждом уровне. В первую очередь мы работаем над восстановлением доверия к бригаде.

На место неэффективных звеньев назначаем командиров с боевым опытом, и усиливаем психологическое обеспечение. Новосформированная служба психологической поддержки персонала теперь неотъемлемая часть общей модели управления. Параллельно заработала система сопровождения военных", — заявил Михайленко.

Скриншот сообщения 53-й ОМБр/Facebook

Игорь Михайленко: что известно о командире

Игорь Михайленко (позывной "Черкасс") — украинский военный и общественный деятель, один из основателей патриотических организаций "Патриот Украины" и "Центурия", а также бывший глава Национальных Дружин.

Его боевой путь начался в 2014 году в составе "Азова", где он прошел путь от рядового бойца до командира, получив ценный опыт в тактическом и командном управлении.

Михайленко родился 19 февраля 1988 года в Харькове, однако детство провел в Чапаевке Запорожской области. Еще до начала боевых действий он активно занимался общественной деятельностью, участвовал в патриотических акциях и маршах, за что даже был задержан во время столкновений с правоохранителями. Летом 2014 года он командовал штурмовой группой во время освобождения Мариуполя, что стало одним из ключевых эпизодов его боевого пути.

После полномасштабного вторжения РФ в 2022 году Михайленко возглавлял подразделение ССО "Азов-Киев", а с 2023 года был заместителем командира 3-й отдельной штурмовой бригады, отвечая за подготовку и координацию подразделений. Под его руководством "Национальные Дружины" также участвовали в помощи спасательным службам во время чрезвычайных ситуаций и аварий на складах боеприпасов.

Напомним, что 14 марта Третий армейский корпус отметил первую годовщину со дня создания. Глава Офиса президента Кирилл Буданов поздравил военных и всех, кто имеет отношение к корпусу. Буданов подчеркнул, что Третий армейский корпус стал символом силы в борьбе против агрессии РФ.

Ранее командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий заявлял, что в Украине массовую подготовку гражданского населения к боевым действиям следовало ввести еще несколько лет назад. Это позволило бы удерживать линию фронта в совершенно ином виде.

В годовщину полномасштабной войны России против Украины Андрей Билецкий обратился к украинцам. Он напомнил, как в начале полномасштабного вторжения РФ у военкоматов выстраивались очереди из желающих защищать Украину от российских захватчиков.