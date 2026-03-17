Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Игорь Михайленко возглавил 53-ю ОМБр: видеообращение командира

Игорь Михайленко возглавил 53-ю ОМБр: видеообращение командира

Ua ru
Дата публикации 17 марта 2026 16:41
Командир 53-й ОМБр Игорь "Черкасс" Михайленко. Фото: кадр из видео

Новым командиром 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха в составе Третьего армейского корпуса стал Игорь Михайленко с псевдонимом "Черкас". Среди своих задач он обозначил — усилить управление бригадой, опираясь на реальный боевой опыт. По его словам, ключевые приоритеты — психологическая поддержка, развитие БпЛА и подготовка личного состава.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на видеообращение Игоря Михайленко.

Во вторник, 17 марта, стало известно, что Игорь Михайленко с псевдонимом "Черкасс" возглавил 53-ю ОМБр в составе Третьего армейского корпуса.

О своем назначении он рассказал в видеообращении, подчеркнув, что основная задача — укрепить систему управления бригадой, опираясь на боевой опыт.

Он отметил, что в подразделении уже меняют подходы к командованию и работают над восстановлением доверия среди бойцов.

Михайленко пояснил, что среди ключевых направлений работы — психологическая поддержка личного состава, развитие беспилотных систем и роботизированной логистики, а также повышение уровня подготовки военных.

Особое внимание уделяют медицине и сохранению жизни бойцов, чтобы максимально обезопасить подразделение во время выполнения боевых задач.

"Моя задача как нового командира 53-й отдельной механизированной бригады синхронизировать подразделение с корпусной вертикалью и усилить управление опытом 3-й штурмовой бригады, который доказал свою эффективность в современной войне.

А также перенести лучшие практики "Центурии" в обучение молодых бойцов. Главные принципы моего подхода — фокус на психологическом состоянии бойцов, технологичность и профессионализм на каждом уровне. В первую очередь мы работаем над восстановлением доверия к бригаде.

На место неэффективных звеньев назначаем командиров с боевым опытом, и усиливаем психологическое обеспечение. Новосформированная служба психологической поддержки персонала теперь неотъемлемая часть общей модели управления. Параллельно заработала система сопровождения военных", — заявил Михайленко.

Ігор Михайленко очолив 53-ю ОМБр
Скриншот сообщения 53-й ОМБр/Facebook

Игорь Михайленко: что известно о командире

Игорь Михайленко (позывной "Черкасс") — украинский военный и общественный деятель, один из основателей патриотических организаций "Патриот Украины" и "Центурия", а также бывший глава Национальных Дружин.

Его боевой путь начался в 2014 году в составе "Азова", где он прошел путь от рядового бойца до командира, получив ценный опыт в тактическом и командном управлении.

Михайленко родился 19 февраля 1988 года в Харькове, однако детство провел в Чапаевке Запорожской области. Еще до начала боевых действий он активно занимался общественной деятельностью, участвовал в патриотических акциях и маршах, за что даже был задержан во время столкновений с правоохранителями. Летом 2014 года он командовал штурмовой группой во время освобождения Мариуполя, что стало одним из ключевых эпизодов его боевого пути.

После полномасштабного вторжения РФ в 2022 году Михайленко возглавлял подразделение ССО "Азов-Киев", а с 2023 года был заместителем командира 3-й отдельной штурмовой бригады, отвечая за подготовку и координацию подразделений. Под его руководством "Национальные Дружины" также участвовали в помощи спасательным службам во время чрезвычайных ситуаций и аварий на складах боеприпасов.

Напомним, что 14 марта Третий армейский корпус отметил первую годовщину со дня создания. Глава Офиса президента Кирилл Буданов поздравил военных и всех, кто имеет отношение к корпусу. Буданов подчеркнул, что Третий армейский корпус стал символом силы в борьбе против агрессии РФ.

Ранее командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий заявлял, что в Украине массовую подготовку гражданского населения к боевым действиям следовало ввести еще несколько лет назад. Это позволило бы удерживать линию фронта в совершенно ином виде.

В годовщину полномасштабной войны России против Украины Андрей Билецкий обратился к украинцам. Он напомнил, как в начале полномасштабного вторжения РФ у военкоматов выстраивались очереди из желающих защищать Украину от российских захватчиков.

ВСУ армия командир Третья штурмова бригада
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации