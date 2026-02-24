Билецкий сделал заявление в годовщину большой войны

Андрей Билецкий. Фото: "Украинская правда"

Командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий сделал заявление в четвертую годовщину большой войны России против Украины. Он вспомнил события 2022 года.

Об этом Андрей Билецкий отметил в колонке "Украинской правды" во вторник, 24 февраля, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Обращение Билецкого в годовщину большой войны

Билецкий напомнил, как в конце февраля 2022 года под ТЦК были длиннющие очереди. Граждане часами ждали, чтобы получить оружие и отправиться на передовую.

"То же самое было и на фронте. Старые бригады, пополненные накануне ветеранами АТО, так называемым "оперативным резервом-1"; УНСОвцы, "афганцы", ветераны уже несуществующих добробатов, люди из 90-х, идеалисты из "Авангарда" и "Центурии" — которым не было и 18; подразделения ГУРа и Альфачи — пестрая, несистемная, смертельно мотивированная сила. Взаимодействие и связь налаживались моментально, решения принимались совместно, на коленке", — подчеркнул он.

По его словам, все рвались в бой и били врага. Билецкий вспоминает, когда было принято решение сформировать собственный отряд, то главным вызовом было не отправить людей в бой, а сдержать горячку. Речь идет о том, чтобы применить добровольцев разумно, не сжегши их пыл в первых хаотичных боях.

"Ад Мощуна. Скибин. Бой за село Лукьяновка, где молодой танкист на подбитой машине до последнего снаряда прикрывал наступающую пехоту из добровольцев. Он получил за это государственную награду или нет, как и большинство героев тех дней? Не знаю. Но знаю, что именно с таких поступков началось поражение "второй армии мира". Сражаться — таким был выбор нации", — заявил Билецкий.

Он говорит, что украинцы загоняли врага, как "мамонта". За месяц российские оккупанты бежали, бросая все. Сейчас 13 трофейных танков все еще продолжают служить Третьей штурмовой бригаде, а захваченная в Киевской области российская ПВО "ТОР-М" до сих пор прикрывает от оккупантов один из городов Украины.

Билецкий отметил, что четыре года назад россияне шли брать Киев за три дня, а за четыре года враг не смог полностью оккупировать ни одной области. По его словам, Украина выстояла, поскольку сотни тысяч людей приняли решение сражаться. Кроме того, весь цивилизованный мир поддержал украинское сопротивление.

"Не мы выбрали войну. Мы воюем за мир на своей земле. Для кого-то Донбасс — это далеко. Для кого-то — это дом. Для нас — это земля, где лежат наши павшие. Поэтому для кого-то "временный мир" ценой Донбасса — это компромисс. Для кого-то — потеря шанса вернуться домой. А для нас — это предательство памяти тех, кто там погиб. Мы не имеем права подвести павших. Нам нужен настоящий мир, а не троянский конь перемирия. Мы уже видели, как под слова о тишине враг накапливает силы", — отметил командир Третьего армейского корпуса.

Он подчеркнул, что фальшивый мир — это пауза для реванша и переписывания истории позорного российского провала.

Билецкий заявил, что Украине нужен настоящий мир, который сохраняет суверенность и способность защитить себя в дальнейшем.

По его словам, если сегодня отказаться от украинской земли и граждан на Донбассе, то где гарантии, что страна так же не откажется от Харькова, Одессы, Запорожья, Херсона под угрозой возобновления войны.

Билецкий отметил, что сейчас главным миротворцем является солдат на фронте, поскольку именно он больше всего мечтает о мире и приближает его как может.

"Его неутомимо приближают волонтеры и каждый украинец в тылу, который морально не сдался, переживая обстрелы, холод, отсутствие электричества. Попытка продать то, что выстрадано и выстояно, приведет к глубокому моральному надлому. Нация, которая четыре года держала удар, не может сломаться от слов", — заявил он.

Билецкий говорит, что единственным путем к настоящему миру является остановка врага по линии фронта. Только тогда противник первым сядет за стол переговоров и предложит реальные условия.

"Россиянам не удалось взять Киев за три дня. Не удалось сломать Украину за четыре года. И не удастся выгрызть нашу капитуляцию обманом. Слава Украине!" — добавил Билецкий.

Андрей Билецкий — последние заявления

Билецкий объяснил, как заставить Москву к реальным переговорам по завершению войны против Украины. По его словам, необходимо создать для противника патовую ситуацию.

Также командир Третьего армейского корпуса отмечал, что россияне имеют худшие темпы продвижения с 2023 года.

Ранее Билецкий отмечал, что его подразделение имеет самый низкий показатель самовольного оставления части среди всех корпусов.