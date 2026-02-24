Білецький у річницю російського вторгнення звернувся до українців

Андрій Білецький. Фото: "Українська правда"

Командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький звернувся до українців у четверту річницю повномасштабного російського вторгнення. За його словами, сотні тисяч громадян ухвалили рішення боротися.

Про це Андрій Білецький наголосив у колонці "Української правди" у вівторок, 24 лютого, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Звернення Білецького в річницю великої війни

Білецький нагадав, як в кінці лютого 2022 року під ТЦК були довжелезні черги. Громадяни годинами чекали, аби отримати зброю та рушити на передову.

"Те саме було і на фронті. Старі бригади, поповнені напередодні ветеранами АТО, так званим "оперативним резервом-1"; УНСОвці, "афганці", ветерани вже неіснуючих добробатів, люди з 90-х, ідеалісти з "Авангарду" і "Центурії" — яким не було й 18; підрозділи ГУРу і Альфачі — строката, несистемна, смертельно мотивована сила. Взаємодія і звʼязок налагоджувалися моментально, рішення ухвалювалися спільно, на коліні", — наголосив він.

За його словами, всі рвалися в бій та били ворога. Білецький пригадує, коли було ухвалено рішення сформувати власний загін, то головним викликом було не відправити людей у бій, а стримати гарячку. Йдеться про те, аби застосувати добровольців розумно, не спаливши їхній запал у перших хаотичних боях.

"Пекло Мощуна. Скибин. Бій за село Лукʼянівка, де молодий танкіст на підбитій машині до останнього снаряду прикривав піхоту з добровольців, що наступала. Він отримав за це державну нагороду чи ні, як і більшість героїв тих днів? Не знаю. Але знаю, що саме з таких вчинків почалася поразка "другої армії світу". Битися — таким був вибір нації", — заявив Білецький.

Він каже, що українці заганяли ворога, як "мамонта". За місяць російські окупанти тікали, кидаючи все. Наразі 13 трофейних танків все ще продовжують служити Третій штурмовій бригаді, а захоплена в Київській області російська ППО "ТОР-М" досі прикриває від окупантів одне з міст України.

Білецький зауважив, що чотири роки тому росіяни йшли брати Київ за три дні, а за чотири роки ворог не зміг повністю окупувати жодної області. За його словами, Україна вистояла, оскільки сотні тисяч людей ухвалили рішення битися. Крім того, весь цивілізований світ підтримав український опір.

"Не ми обрали війну. Ми воюємо за мир на своїй землі. Для когось Донбас — це далеко. Для когось — це дім. Для нас — це земля, де лежать наші полеглі. Тому для когось "тимчасовий мир" ціною Донбасу — це компроміс. Для когось — втрата шансу повернутися додому. А для нас — це зрада пам'яті тих, хто там загинув. Ми не маємо права підвести полеглих. Нам потрібен справжній мир, а не троянський кінь перемирʼя. Ми вже бачили, як під слова про тишу ворог накопичує сили", — зазначив командир Третього армійського корпусу.

Він наголосив, що фальшивий мир — це пауза для реваншу та переписування історії ганебного російського провалу.

Білецький заявив, що Україні потрібен справжній мир, який зберігає суверенність і спроможність захистити себе надалі.

За його словами, якщо сьогодні відмовитися від української землі та громадян на Донбасі, то де гарантії, що країна так само не відмовиться від Харкова, Одеси, Запоріжжя, Херсона під загрозою відновлення війни.

Білецький зауважив, що наразі головним миротворцем є солдат на фронті, оскільки саме він найбільше мріє про мир та наближає його як може.

"Його невтомно наближають волонтери і кожен українець у тилу, який морально не здався, переживаючи обстріли, холод, відсутність електрики. Спроба продати те, що вистраждано і вистояно, призведе до глибокого морального надлому. Нація, яка чотири роки тримала удар, не може зламатися від слів", — заявив він.

Білецький каже, що єдиним шляхом до справжнього миру є зупинка ворога по лінії фронту. Лише тоді противник першим сяде за стіл переговорів та запропонує реальні умови.

"Росіянам не вдалося взяти Київ за три дні. Не вдалося зламати Україну за чотири роки. І не вдасться вигризти нашу капітуляцію обманом. Слава Україні!" — додав Білецький.

Андрій Білецький — останні заяви

Білецький пояснив, як змусити Москву до реальних перемовин щодо завершення війни проти України. За його словами, необхідно створити для противника патову ситуацію.

Також командир Третього армійського корпусу наголошував, що росіяни мають найгірші темпи просування з 2023 року.

Раніше Білецький наголошував, що його підрозділ має найнижчий показник самовільного залишення частини серед усіх корпусів.