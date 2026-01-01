Відео
Головна Новини дня Путін не забере Донбас силою — Білецький пояснив все у привітанні

Путін не забере Донбас силою — Білецький пояснив все у привітанні

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 02:35
Андрій Білецький у новорічному зверненні пояснив, чому Путін не зможе забрати Донбас силою
Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький. Фото: Кадр з інтерв'ю

Путін намагається хитрувати на Донбасі лише тому, що його армія видихається. Силовий сценарій для Кремля стає неможливим.

Про це у своєму новорічному зверненні заявив командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький.

Читайте також:

"Вони не здатні забрати Донбас"

Білецький дав чітку оцінку діям ворога. За його словами, всі політичні ігри Москви навколо сходу України — це ознака слабкості, а не сили.

"Спроби Путіна виманити Донбас обманом означають лише одне: сьогодні вони не здатні забрати його силою", — наголосив командир.

Він підкреслив: війна триває з 2014 року. Це вже довше, ніж Перші визвольні змагання сторічної давнини, і довше, ніж Друга світова. Але українці вистояли.

Командир запропонував ставати частиною Третього армійського корпусу. Його аргумент простий: ми вже зруйнували міфи про непереможність ворога, тепер час самим ставати легендами.

Раніше у своєму новорічному привітанні президент Зеленський торкнувся і теми далекобійної зброї, а саме "Томагавків". Він переконаний: наявність західних потужних ракет в арсеналі ЗСУ стала б вирішальним аргументом.

Також ми повідомляли, що у Гуляйполі тривають запеклі бої, внаслідок чого місто фактично перетворилося на сіру зону. Противник намагається закріпитися в населеному пункті та здійснює спроби обходу з флангів.

ЗСУ бригада "Азов" війна в Україні Андрій Білецький Третя штурмова бригада
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
