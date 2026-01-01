Андрій Білецький у новорічному зверненні пояснив, чому Путін не зможе забрати Донбас силою

Путін не забере Донбас силою — Білецький пояснив все у привітанні
Путін намагається хитрувати на Донбасі лише тому, що його армія видихається. Силовий сценарій для Кремля стає неможливим.
Про це у своєму новорічному зверненні заявив командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький.
"Вони не здатні забрати Донбас"
Білецький дав чітку оцінку діям ворога. За його словами, всі політичні ігри Москви навколо сходу України — це ознака слабкості, а не сили.
"Спроби Путіна виманити Донбас обманом означають лише одне: сьогодні вони не здатні забрати його силою", — наголосив командир.
Він підкреслив: війна триває з 2014 року. Це вже довше, ніж Перші визвольні змагання сторічної давнини, і довше, ніж Друга світова. Але українці вистояли.
Командир запропонував ставати частиною Третього армійського корпусу. Його аргумент простий: ми вже зруйнували міфи про непереможність ворога, тепер час самим ставати легендами.
Раніше у своєму новорічному привітанні президент Зеленський торкнувся і теми далекобійної зброї, а саме "Томагавків". Він переконаний: наявність західних потужних ракет в арсеналі ЗСУ стала б вирішальним аргументом.
Також ми повідомляли, що у Гуляйполі тривають запеклі бої, внаслідок чого місто фактично перетворилося на сіру зону. Противник намагається закріпитися в населеному пункті та здійснює спроби обходу з флангів.
