Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський згадав про "Томагавки" у привітання на НР — що заявив

Зеленський згадав про "Томагавки" у привітання на НР — що заявив

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 00:39
Президент Зеленський у новорічному зверненні заговорив про "Томагавки" і російську нафту
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Мир не має альтернативи, але шлях до нього лежить через силу. Володимир Зеленський привітав українців з Новим роком, зробивши акцент на економічному та військовому тиску на агресора.

У своєму зверненні, яке передають Новини.LIVE, глава держави згадав і про потужну західну зброю.

Реклама
Читайте також:

Нафта і заводи

Зеленський наголосив на ефективності санкцій та ударів по економіці РФ. Російська нафта вже подешевшала, але цього замало.

"Їхні танкери мають зупинитися повністю, аби зупинилася війна", — заявив він.

Те саме стосується промисловості. Російські заводи, за словами президента, вже гальмують. Проте ціль України амбітніша — вони повинні встати. Тільки так можна гарантувати, що окупант не зможе рухатися вперед.

Фактор "Томагавків"

Президент торкнувся і теми далекобійної зброї. Він переконаний: наявність потужних ракет в арсеналі ЗСУ стала б вирішальним аргументом.

""Томагавки" в українських руках довели б насправді тільки одне: мир не має альтернативи", — підкреслив Зеленський.

Раніше у новорічному привітанні Зеленський заявив, що відносини між Україною та США вийшли на принципово новий рівень.

Також Володимир Зеленський наголосив, що країна робить усе можливе для досягнення миру. Але не ціною власного існування.

Володимир Зеленський нафта війна в Україні далекобійна зброя Tomahawk
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації