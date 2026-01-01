Президент Зеленський у новорічному зверненні заговорив про "Томагавки" і російську нафту

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Мир не має альтернативи, але шлях до нього лежить через силу. Володимир Зеленський привітав українців з Новим роком, зробивши акцент на економічному та військовому тиску на агресора.

У своєму зверненні, яке передають Новини.LIVE, глава держави згадав і про потужну західну зброю.

Нафта і заводи

Зеленський наголосив на ефективності санкцій та ударів по економіці РФ. Російська нафта вже подешевшала, але цього замало.

"Їхні танкери мають зупинитися повністю, аби зупинилася війна", — заявив він.

Те саме стосується промисловості. Російські заводи, за словами президента, вже гальмують. Проте ціль України амбітніша — вони повинні встати. Тільки так можна гарантувати, що окупант не зможе рухатися вперед.

Фактор "Томагавків"

Президент торкнувся і теми далекобійної зброї. Він переконаний: наявність потужних ракет в арсеналі ЗСУ стала б вирішальним аргументом.

""Томагавки" в українських руках довели б насправді тільки одне: мир не має альтернативи", — підкреслив Зеленський.

Раніше у новорічному привітанні Зеленський заявив, що відносини між Україною та США вийшли на принципово новий рівень.

Також Володимир Зеленський наголосив, що країна робить усе можливе для досягнення миру. Але не ціною власного існування.