Головна Новини дня За що США стали поважати Україну — Зеленський у привітанні на НР

За що США стали поважати Україну — Зеленський у привітанні на НР

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 00:04
Зеленський розповів про кардинальну зміну у відносинах зі США
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Відносини між Україною та США вийшли на принципово новий рівень. Шлях від офіційних протокольних зустрічей у Білому домі до довірливої розмови у приватній резиденції Мар-а-Лаго був непростим.

Про це заявив Володимир Зеленський у новорічному привітанні до українців.

Читайте також:

"Нас поважають, бо ми поважаємо себе"

Президент наголосив: фундаментом цих змін стала гідність. Зеленський переконаний: світ змінив своє ставлення до Києва не просто так.

"Всі бачать, що Україна себе поважає, а тому поважають нас, поважають Україну", — підкреслив глава держави.

Найкращим доказом цієї тези стала інтенсивність переговорів. Лише за цей рік президенти України та США провели сім особистих зустрічей. Це безпрецедентний показник для дипломатії воєнного часу.

Фактор хоробрості

Американський лідер не приховує свого захоплення. За словами Зеленського, президент США постійно згадує про український народ.

Головний акцент — на тому, як відважно б'ються українці.

"Для усього світу така згадка про українців стала обов'язковою", — резюмував Зеленський. Саме ця стійкість на полі бою конвертувалася в політичну вагу за столом переговорів.

Раніше у своєму новорічному зверненні до народу України Володимир Зеленський наголосив, що країна робить усе можливе для досягнення миру. Але не ціною власного існування.

Нагадаємо, що 31 грудня український лідер підкреслив відданість та стійкість українців та подякував Збройним Силам України та привітав їх із Новим Роком.

Володимир Зеленський США переговори привітання війна в Україні мирний план
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
