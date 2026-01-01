Видео
Главная Новости дня За что США стали уважать Украину — Зеленский в поздравлении на НГ

Дата публикации 1 января 2026 00:04
Зеленский рассказал о кардинальном изменении в отношениях с США
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Отношения между Украиной и США вышли на принципиально новый уровень. Путь от официальных протокольных встреч в Белом доме до доверительного разговора в частной резиденции Мар-а-Лаго был непростым.

Об этом заявил Владимир Зеленский в новогоднем поздравлении к украинцам.

"Нас уважают, потому что мы уважаем себя"

Президент подчеркнул: фундаментом этих изменений стало достоинство. Зеленский убежден: мир изменил свое отношение к Киеву не просто так.

"Все видят, что Украина себя уважает, а потому уважают нас, уважают Украину", — подчеркнул глава государства.

Лучшим доказательством этого тезиса стала интенсивность переговоров. Только за этот год президенты Украины и США провели семь личных встреч. Это беспрецедентный показатель для дипломатии военного времени.

Фактор храбрости

Американский лидер не скрывает своего восхищения. По словам Зеленского, президент США постоянно вспоминает об украинском народе.

Главный акцент — на том, как отважно сражаются украинцы.

"Для всего мира такое упоминание об украинцах стало обязательным", — резюмировал Зеленский. Именно эта стойкость на поле боя конвертировалась в политический вес за столом переговоров.

Ранее в своем новогоднем обращении к народу Украины Владимир Зеленский отметил, что страна делает все возможное для достижения мира. Но не ценой собственного существования.

Напомним, что 31 декабря украинский лидер подчеркнул преданность и стойкость украинцев и поблагодарил Вооруженным Силам Украины и поздравил их с Новым Годом.

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
