Привітання Зеленського із Новим Роком 2026 - відео

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

У четвер, 1 січня, Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців із привітанням із Новим 2026 роком. Він наголосив, що країна робить усе можливе для досягнення миру, але не ціною власного існування.

Про це він повідомив у новорічну ніч.

Привітання Зеленського із Новим Роком

У своєму зверненні глава держави зазначив, що хотів би мати змогу сказати про швидке настання миру, однак поки що не може цього зробити. Водночас, за його словами, Україна діє максимально відповідально у цьому напрямку.

"Я віддав би все на світі, щоб у цьому зверненні мати можливість сказати, що і мир настане за декілька хвилин. На жаль, я поки що не можу цього зробити, але з чистою совістю ми всі можемо сказати, що Україна точно робить для миру все. І продовжує робити", — наголосив він.

Зеленський повідомив, що напередодні повернувся до Києва після тривалої поїздки. За його словами, у дорозі команда провела майже 50 годин. Президент також заявив, що мирна угода готова на 90%, однак саме решта 10% є вирішальними.

"Мирна угода готова на 90%. Лишається 10. І це значно більше, ніж просто цифри. Це 10%, у яких насправді все. Це про 10%, які визначають долю миру, долю України і Європи. Те, як живуть люди. 10% для збереження мільйонів життів. 10% рішучості, яка потрібна, щоб мир працював на всі 100%. 10% такої необхідної єдності та мудрості української, американської, європейської. Усього світу. 10% для миру", — додав голова держави.

Президент підкреслив, що українці мають бути "озброєні правдою" — розумінням того, чого насправді прагнуть різні сторони.

Говорячи про позицію України, Зеленський наголосив, що країна прагне миру.

"Чого хоче Україна? Миру? Так. За будь-яку ціну? Ні. Ми хочемо кінця війни, але не кінця України", — пояснив він.

Президент також відкинув твердження про втому як готовність до здачі, нагадавши про тривалість спротиву.

"Ми дуже втомилися? Це означає, що ми готові здатися? Дуже помиляється той, хто так думає. Очевидно, що за всі ці роки так і не зрозумів, хто такі українці. Народ, який тримається 1407 днів повномасштабної війни. Просто усвідомте ці цифри", — сказав Зеленський.

Він наголосив, що ці дні стали випробуванням для всієї країни.

Президент підкреслив, що мир не з’явиться сам по собі, але за нього потрібно боротися й працювати.

"Безумовно, найголовніше зараз — ми хочемо миру. Але, на відміну від новорічного снігу, він не впаде нам з неба просто так, як диво. Але ми віримо в мир. І боремося за нього. І працюємо заради цього. І продовжимо це робити", — повідомив український лідер.

На завершення Володимир Зеленський озвучив побажання на 2026 рік — тиші в небі, спокою на землі та повернення всіх українців додому.

"Ми дуже хочемо у 2026 році, щоб було тихо в небі і спокійно на землі. Щоб було тепло і світло в нашому домі. І не 170, а всі 220. Як має бути. Щоб усі наші повернулися додому. З фронту. З полону. З окупації. Щоб були ми. Щоб була Україна", — сказав він.

Звернення президент завершив словами: "З Новим роком!".

Нагадаємо, що 31 грудня український лідер підкреслив відданість та стійкість українців та подякував Збройним Силам України та привітав їх із Новим Роком.

А також стало відомо, що у новорічну ніч в Україні діятиме комендантська година, тому заборонено перебувати на вулицях і в громадських місцях.