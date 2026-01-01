Поздравление Зеленского с Новым Годом 2026 - видео

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

В четверг, 1 января, Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с поздравлением с Новым 2026 годом. Он подчеркнул, что страна делает все возможное для достижения мира, но не ценой собственного существования.

Об этом он сказал в новогоднюю ночь.

Поздравление Зеленского с Новым годом

В своем обращении глава государства отметил, что хотел бы иметь возможность сказать о скором наступлении мира, однако пока не может этого сделать. В то же время, по его словам, Украина действует максимально ответственно в этом направлении.

"Я отдал бы все на свете, чтобы в этом обращении иметь возможность сказать, что и мир наступит через несколько минут. К сожалению, я пока не могу этого сделать, но с чистой совестью мы все можем сказать, что Украина точно делает для мира все. И продолжает делать", — подчеркнул он.

Зеленский сообщил, что накануне вернулся в Киев после длительной поездки. По его словам, в дороге команда провела почти 50 часов. Президент также заявил, что мирное соглашение готово на 90%, однако именно остальные 10% являются решающими.

"Мирное соглашение готово на 90%. Остается 10. И это гораздо больше, чем просто цифры. Это 10%, в которых на самом деле все. Это о 10%, которые определяют судьбу мира, судьбу Украины и Европы. То, как живут люди. 10% для сохранения миллионов жизней. 10% решимости, которая нужна, чтобы мир работал на все 100%. 10% столь необходимого единства и мудрости украинской, американской, европейской. Всего мира. 10% для мира", — добавил глава государства.

Президент подчеркнул, что украинцы должны быть "вооружены правдой" - пониманием того, чего на самом деле хотят разные стороны.

Говоря о позиции Украины, Зеленский подчеркнул, что страна стремится к миру.

"Чего хочет Украина? Мира? Да. Любой ценой? Нет. Мы хотим конца войны, но не конца Украины", — пояснил он.

Президент также отверг утверждение об усталости как готовности к сдаче, напомнив о продолжительности сопротивления.

"Мы очень устали? Это значит, что мы готовы сдаться? Очень ошибается тот, кто так думает. Очевидно, что за все эти годы так и не понял, кто такие украинцы. Народ, который держится 1407 дней полномасштабной войны. Просто осознайте эти цифры", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что эти дни стали испытанием для всей страны.

Президент подчеркнул, что мир не появится сам по себе, но за него нужно бороться и работать.

"Безусловно, самое главное сейчас — мы хотим мира. Но, в отличие от новогоднего снега, он не упадет нам с неба просто так, как чудо. Но мы верим в мир. И боремся за него. И работаем ради этого. И продолжим это делать", — сообщил украинский лидер.

В завершение Владимир Зеленский озвучил пожелания на 2026 год — тишины в небе, покоя на земле и возвращения всех украинцев домой.

"Мы очень хотим в 2026 году, чтобы было тихо в небе и спокойно на земле. Чтобы было тепло и свет в нашем доме. И не 170, а все 220. Как должно быть. Чтобы все наши вернулись домой. С фронта. Из плена. Из оккупации. Чтобы были мы. Чтобы была Украина", — сказал он.

Обращение президент завершил словами: "С Новым годом!".

Напомним, что 31 декабря украинский лидер подчеркнул преданность и стойкость украинцев и поблагодарил Вооруженные Силы Украины и поздравил их с Новым Годом.

А также стало известно, что в новогоднюю ночь в Украине будет действовать комендантский час, поэтому запрещено находиться на улицах и в общественных местах.