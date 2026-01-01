Президент Зеленский в новогоднем обращении заговорил о "Томагавках" и российской нефти

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Мир не имеет альтернативы, но путь к нему лежит через силу. Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом, сделав акцент на экономическом и военном давлении на агрессора.

В своем обращении, которое передают Новини.LIVE, глава государства упомянул и о мощном западном оружии.

Нефть и заводы

Зеленский отметил эффективность санкций и ударов по экономике РФ. Российская нефть уже подешевела, но этого мало.

"Их танкеры должны остановиться полностью, чтобы остановилась война", — заявил он.

То же самое касается промышленности. Российские заводы, по словам президента, уже тормозят. Однако цель Украины более амбициозная — они должны встать. Только так можно гарантировать, что оккупант не сможет двигаться вперед.

Фактор "Томагавков"

Президент коснулся и темы дальнобойного оружия. Он убежден: наличие мощных ракет в арсенале ВСУ стало бы решающим аргументом.

""Томагавки" в украинских руках доказали бы на самом деле только одно: мир не имеет альтернативы", — подчеркнул Зеленский.

Ранее в новогоднем поздравлении Зеленский заявил, что отношения между Украиной и США вышли на принципиально новый уровень.

Также Владимир Зеленский отметил, что страна делает все возможное для достижения мира. Но не ценой собственного существования.