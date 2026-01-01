Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский вспомнил о "Томагавках" в поздравлении — что заявил

Зеленский вспомнил о "Томагавках" в поздравлении — что заявил

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 00:39
Президент Зеленский в новогоднем обращении заговорил о "Томагавках" и российской нефти
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Мир не имеет альтернативы, но путь к нему лежит через силу. Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом, сделав акцент на экономическом и военном давлении на агрессора.

В своем обращении, которое передают Новини.LIVE, глава государства упомянул и о мощном западном оружии.

Реклама
Читайте также:

Нефть и заводы

Зеленский отметил эффективность санкций и ударов по экономике РФ. Российская нефть уже подешевела, но этого мало.

"Их танкеры должны остановиться полностью, чтобы остановилась война", — заявил он.

То же самое касается промышленности. Российские заводы, по словам президента, уже тормозят. Однако цель Украины более амбициозная — они должны встать. Только так можно гарантировать, что оккупант не сможет двигаться вперед.

Фактор "Томагавков"

Президент коснулся и темы дальнобойного оружия. Он убежден: наличие мощных ракет в арсенале ВСУ стало бы решающим аргументом.

""Томагавки" в украинских руках доказали бы на самом деле только одно: мир не имеет альтернативы", — подчеркнул Зеленский.

Ранее в новогоднем поздравлении Зеленский заявил, что отношения между Украиной и США вышли на принципиально новый уровень.

Также Владимир Зеленский отметил, что страна делает все возможное для достижения мира. Но не ценой собственного существования.

Владимир Зеленский нефть война в Украине дальнобойное оружие Tomahawk
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации