Президент Зеленский в новогоднем обращении заговорил о "Томагавках" и российской нефти

Зеленский вспомнил о "Томагавках" в поздравлении — что заявил
Мир не имеет альтернативы, но путь к нему лежит через силу. Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом, сделав акцент на экономическом и военном давлении на агрессора.
В своем обращении, которое передают Новини.LIVE, глава государства упомянул и о мощном западном оружии.
Нефть и заводы
Зеленский отметил эффективность санкций и ударов по экономике РФ. Российская нефть уже подешевела, но этого мало.
"Их танкеры должны остановиться полностью, чтобы остановилась война", — заявил он.
То же самое касается промышленности. Российские заводы, по словам президента, уже тормозят. Однако цель Украины более амбициозная — они должны встать. Только так можно гарантировать, что оккупант не сможет двигаться вперед.
Фактор "Томагавков"
Президент коснулся и темы дальнобойного оружия. Он убежден: наличие мощных ракет в арсенале ВСУ стало бы решающим аргументом.
""Томагавки" в украинских руках доказали бы на самом деле только одно: мир не имеет альтернативы", — подчеркнул Зеленский.
Ранее в новогоднем поздравлении Зеленский заявил, что отношения между Украиной и США вышли на принципиально новый уровень.
Также Владимир Зеленский отметил, что страна делает все возможное для достижения мира. Но не ценой собственного существования.
