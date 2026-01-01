Видео
Главная Новости дня РФ не заберет Донбасс силой — заявление Билецкого в поздравлении

РФ не заберет Донбасс силой — заявление Билецкого в поздравлении

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 02:35
Андрей Билецкий в новогоднем обращении объяснил, почему Путин не сможет забрать Донбасс силой
Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий. Фото: Кадр из интервью

Путин пытается хитрить на Донбассе только потому, что его армия выдыхается. Силовой сценарий для Кремля становится невозможным.

Об этом в своем новогоднем обращении заявил командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий.

Читайте также:

"Они не способны забрать Донбасс"

Билецкий дал четкую оценку действиям врага. По его словам, все политические игры Москвы вокруг востока Украины — это признак слабости, а не силы.

"Попытки Путина выманить Донбасс обманом означают лишь одно: сегодня они не способны забрать его силой", — подчеркнул командир.

Он подчеркнул: война продолжается с 2014 года. Это уже дольше, чем Первые освободительные соревнования столетней давности, и дольше, чем Вторая мировая. Но украинцы выстояли.

Командир предложил становиться частью Третьего армейского корпуса. Его аргумент прост: мы уже разрушили мифы о непобедимости врага, теперь время самим становиться легендами.

Ранее в своем новогоднем поздравлении президент Зеленский затронул и тему дальнобойного оружия, а именно "Томагавков". Он убежден: наличие западных мощных ракет в арсенале ВСУ стало бы решающим аргументом.

Также мы сообщали, что в Гуляйполе продолжаются ожесточенные бои, в результате чего город фактически превратился в серую зону. Противник пытается закрепиться в населенном пункте и осуществляет попытки обхода с флангов.

ВСУ бригада "Азов" война в Украине Андрей Билецкий Третья штурмова бригада
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
