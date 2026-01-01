Андрей Билецкий в новогоднем обращении объяснил, почему Путин не сможет забрать Донбасс силой

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий. Фото: Кадр из интервью

Путин пытается хитрить на Донбассе только потому, что его армия выдыхается. Силовой сценарий для Кремля становится невозможным.

Об этом в своем новогоднем обращении заявил командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий.

"Они не способны забрать Донбасс"

Билецкий дал четкую оценку действиям врага. По его словам, все политические игры Москвы вокруг востока Украины — это признак слабости, а не силы.

"Попытки Путина выманить Донбасс обманом означают лишь одно: сегодня они не способны забрать его силой", — подчеркнул командир.

Он подчеркнул: война продолжается с 2014 года. Это уже дольше, чем Первые освободительные соревнования столетней давности, и дольше, чем Вторая мировая. Но украинцы выстояли.

Командир предложил становиться частью Третьего армейского корпуса. Его аргумент прост: мы уже разрушили мифы о непобедимости врага, теперь время самим становиться легендами.

Ранее в своем новогоднем поздравлении президент Зеленский затронул и тему дальнобойного оружия, а именно "Томагавков". Он убежден: наличие западных мощных ракет в арсенале ВСУ стало бы решающим аргументом.

Также мы сообщали, что в Гуляйполе продолжаются ожесточенные бои, в результате чего город фактически превратился в серую зону. Противник пытается закрепиться в населенном пункте и осуществляет попытки обхода с флангов.