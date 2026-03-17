Ігор Михайленко очолив 53-ю ОМБр: відеозвернення командира

Ігор Михайленко очолив 53-ю ОМБр: відеозвернення командира

Дата публікації: 17 березня 2026 16:41
Командир 53-ї ОМБр Ігор "Черкас" Михайленко. Фото: кадр з відео

Новим командиром 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха в складі Третього армійського корпусу став Ігор Михайленко на псевдо "Черкас". Серед своїх задач він окреслив — посилити управління бригадою, спираючись на реальний бойовий досвід. За його словами, ключові пріоритети — психологічна підтримка, розвиток БпЛА та підготовка особового складу.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на відеозвернення Ігоря Михайленка.

Ігор Михайленко став командиром 53-ї ОМБр

У вівторок, 17 березня, стало відомо, що Ігор Михайленко на псевдо "Черкас" очолив 53-ю ОМБр у складі Третього армійського корпусу.

Про своє призначення він розповів у відеозверненні, підкресливши, що основне завдання — зміцнити систему управління бригадою, спираючись на бойовий досвід.

Він зазначив, що у підрозділі вже змінюють підходи до командування та працюють над відновленням довіри серед бійців.

Михайленко пояснив, що серед ключових напрямків роботи — психологічна підтримка особового складу, розвиток безпілотних систем і роботизованої логістики, а також підвищення рівня підготовки військових.

Особливу увагу приділяють медицині та збереженню життя бійців, щоб максимально убезпечити підрозділ під час виконання бойових завдань.

"Моя задача як нового командира 53-ї окремої механізованої бригади  синхронізувати підрозділ із корпусною вертикаллю і підсилити управління досвідом 3-ї штурмової бригади, що довів свою ефективність у сучасній війні.

А також перенести кращі практики "Центурії" в навчання молодих бійців. Головні принципи мого підходу — фокус на психологічному стану бійців, технологічність та професіоналізм на кожному рівні. У першу чергу ми працюємо над відновленням довіри до бригади.

На місце неефективних ланок призначаємо командирів з бойовим досвідом, і посилюємо психологічне забезпечення. Новосформована служба психологічної підтримки персоналу тепер невіддільна частина загальної моделі управління. Паралельно запрацювала система супроводу військових", — заявив Михайленко.

Скриншот повідомлення 53-ї ОМБр/Facebook

Ігор Михайленко: що відомо про командира

Ігор Михайленко (позивний "Черкас") — український військовий та громадський діяч, один із засновників патріотичних організацій "Патріот України" та "Центурія", а також колишній очільник Національних Дружин.

Його бойовий шлях розпочався у 2014 році в складі "Азову", де він пройшов шлях від рядового бійця до командира, здобувши цінний досвід у тактичному та командному керуванні.

Михайленко народився 19 лютого 1988 року у Харкові, проте дитинство провів у Чапаєвці Запорізької області. Ще до початку бойових дій він активно займався громадською діяльністю, брав участь у патріотичних акціях та маршах, за що навіть був затриманий під час сутичок з правоохоронцями. Улітку 2014 року він командував штурмовою групою під час визволення Маріуполя, що стало одним із ключових епізодів його бойового шляху.

Після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році Михайленко очолював підрозділ ССО "Азов-Київ", а з 2023 року був заступником командира 3-ї окремої штурмової бригади, відповідаючи за підготовку і координацію підрозділів. Під його керівництвом "Національні Дружини" також брали участь у допомозі рятувальним службам під час надзвичайних ситуацій і аварій на складах боєприпасів.

Нагадаємо, що 14 березня Третій армійський корпус відзначив першу річницю з дня створення. Глава Офісу президента Кирило Буданов привітав військових та всіх причетних до корпусу. Буданов наголосив, що Третій армійський корпус став символом сили у боротьбі проти агресії РФ.

Раніше командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявляв, що в Україні масову підготовку цивільного населення до бойових дій слід було запровадити ще кілька років тому. Це дозволило б тримати лінію фронту у зовсім іншому вигляді.

У роковини повномасштабної війни Росії проти України Андрій Білецький звернувся до українців. Він пригадав, як на початку повномасштабного вторгнення РФ під військкоматами були черги з охочих захищати Україну від російських загарбників.

Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
