Евросоюз приостановил введение тарифов против США — детали

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: скриншот

Европейский Союз отложил введение тарифов на импорт США. Тарифы должны были вступить в действие 15 апреля, но процесс отложили на 90 дней.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети "X" в четверг, 10 апреля.

Реклама

Читайте также:

ЕС приостановил введение тарифов для США

Как отметила Урсула фон дер Ляйен, ЕС принял к сведению заявление Дональда Трампа. Он отметил, что США приостанавливают тарифы на 90 дней для ряда стран.

"Во время завершения принятия контрмер ЕС, которые получили сильную поддержку со стороны наших государств-членов, мы приостановим их на 90 дней. Если переговоры не будут удовлетворительными, наши контрмеры начнут действовать", — написала она.

Сообщения Урсули фон дер Ляйен. Фото: скриншот

Президент добавила, что работа по дальнейшим мерам противодействия продолжается. По словам Урсулы фон дер Ляйен, все варианты "остаются на столе".

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп насмешливо высказался о странах, которые стремятся достичь соглашения по тарифам. Он отметил, что они готовы на все.

Также мы писали о том, что американский миллиардер Илон Маск обратился к Дональду Трампу. Он попросил отменить новые тарифы на импорт товаров.