Євросоюз призупинив введення тарифів проти США — деталі

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: скриншот

Європейський Союз відклав введення тарифів на імпорт США. Тарифи мали вступити в дію 15 квітня, але процес відклали на 90 днів.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в соцмережі "X" у четвер, 10 квітня.

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Як зазначила Урсула фон дер Ляєн, ЄС взяв до відома заяву Дональда Трампа. Він зазначив, що США призупиняють тарифи на 90 днів для низки країн.

"Під час завершення ухвалення контрзаходів ЄС, які отримали сильну підтримку з боку наших держав-членів, ми призупинимо їх на 90 днів. Якщо переговори не будуть задовільними, наші контрзаходи почнуть діяти", — написала вона.

Повідомлення Урсули фон дер Ляєн. Фото: скриншот

Президентка додала, що робота щодо подальших заходів протидії триває. За словами Урсули фон дер Ляєн, всі варіанти "залишаються на столі".

Нагадаємо, раніше американський лідер Дональд Трамп глузливо висловився про країни, які прагнуть досягнути угоди щодо тарифів. Він зазначив, що вони готові на все.

Також ми писали про те, що американський мільярдер Ілон Маск звернувся до Дональда Трампа. Він попросив скасувати нові тарифи на імпорт товарів.