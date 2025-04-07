Президент центробанка ЕС призвала создать альтернативу американским Visa, Mastercard и PayPal

Евросоюз планирует отказаться от американских Visa и PayPal
Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард призвала к платежной трансформации, которая позволит Европе уменьшить зависимость от иностранных гигантов. Это касается американских и китайских платформ — Visa, Mastercard, PayPal и Alipay.
Об этом сообщает издание Business Today в понедельник, 7 апреля.
В центробанке ЕС призвали создать альтернативу американским Visa, Mastercard и PayPal
Кристин Лагард заявила, что Европа должна разработать собственную альтернативу, чтобы гарантировать финансовый суверенитет, подчеркнув важность этого шага, назвав его "маршем к независимости".
"Полностью объединенный рынок капитала может проложить путь к более глубокой фискальной интеграции — с потенциальной добавленной стоимостью до 3 триллионов евро в год", — заявила она.
Председатель ЕЦБ подчеркнула уязвимость Европы из-за зависимости от зарубежных цифровых платежных систем: "Visa, MasterCard, PayPal и Alipay находятся под контролем американских или китайских компаний. Европе необходимо иметь собственную альтернативу".
Ее заявление прозвучало на фоне инициативы Европейского Союза по формированию общего рынка капитала среди стран-членов. Цель этого шага — упростить инвестирование, улучшить доступ компаний к финансированию, а также предоставить гражданам возможность эффективнее накапливать средства.
Какие трудности на пути создания собственной платежной системы для ЕС
Впрочем, создание европейской альтернативы Visa и Mastercard сталкивается с серьезными вызовами. Среди них:
- низкие комиссии за обмен в Европе затрудняют достижение прибыльности;
- для создания инфраструктуры, способной конкурировать с глобальными игроками, нужны значительные первоначальные инвестиции;
- препятствия на пути внедрения включают изменение поведения потребителей и продавцов, а также убеждение банков поддержать новую систему;
- техническая сложность, особенно в вопросах безопасности, защиты от мошенничества и трансграничной совместимости;
- управление и координация, поскольку государствам-членам и учреждениям необходимо будет согласовать выполнение и надзор.
Напомним, миллиардер Илон Маск заявил, что между Европой и Штатами стоит ввести нулевые тарифы.
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