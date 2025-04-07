Президентка центробанку ЄС закликала створити альтернативу американським Visa, Mastercard і PayPal

Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард. Фото: Reuters

Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард закликала до платіжної трансформації, яка дозволить Європі зменшити залежність від іноземних гігантів. Це стосується американських і китайських платформ — Visa, Mastercard, PayPal та Alipay.

Про це повідомляє видання Business Today у понеділок, 7 квітня.

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Крістін Лагард заявила, що Європа має розробити власну альтернативу, аби гарантувати фінансовий суверенітет, підкресливши важливість цього кроку, назвавши його "маршем до незалежності".

"Повністю об’єднаний ринок капіталу може прокласти шлях до глибшої фіскальної інтеграції — з потенційною доданою вартістю до 3 трильйонів євро на рік", — заявила вона.

Голова ЄЦБ наголосила на вразливості Європи через залежність від закордонних цифрових платіжних систем: "Visa, MasterCard, PayPal та Alipay перебувають під контролем американських або китайських компаній. Європі необхідно мати власну альтернативу".

Її заява пролунала на тлі ініціативи Європейського Союзу щодо формування спільного ринку капіталу серед країн-членів. Цей крок має на меті спростити інвестування, покращити доступ компаній до фінансування, а також надати громадянам можливість ефективніше накопичувати кошти.

Які труднощі на шляху створення власної платіжної системи для ЄС

Втім, створення європейської альтернативи Visa та Mastercard стикається із серйозними викликами. Серед них:

низькі комісії за обмін в Європі ускладнюють досягнення прибутковості;

для створення інфраструктури, здатної конкурувати з глобальними гравцями, потрібні значні початкові інвестиції;

перешкоди на шляху впровадження включають зміну поведінки споживачів і продавців, а також переконання банків підтримати нову систему;

технічна складність, особливо в питаннях безпеки, захисту від шахрайства та транскордонної сумісності;

управління та координація, оскільки державам-членам та установам необхідно буде узгодити виконання та нагляд.

Нагадаємо, мільярдер Ілон Маск заявив, що між Європою та Штатами варто запровадити нульові тарифи.

Раніше американські та в'єтнамські компанії закликають адміністрацію США відтермінувати 46% мита на імпорт із В'єтнаму.