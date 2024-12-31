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Евросоюз готов к прекращению транзита газа РФ через Украину

31 декабря 2024 14:41
Аркадий Пастула - Редактор
Еврокомиссия готова к прекращению транзита российского газа через Украину
Российский газ. Фото: росСМИ
Аркадий Пастула - Редактор

Представитель Европейской комиссии сделала заявление о прекращении транзита российского газа через Украину. По ее словам, Европейский Союз готов к этому решению.

Об этом представитель Еврокомиссии заявила для агентства dpa.

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Представитель Еврокомиссии отметила, что европейская инфраструктура достаточно гибкая, чтобы газ из третьих стран поступал альтернативными маршрутами в Центральную и Восточную Европу.

"Влияние прекращения транзита через Украину на обеспечение безопасности поставок ЕС ограничено", — подчеркнула она.

В Еврокомиссии сообщили, что в течение года сотрудничали со странами ЕС для подготовки альтернативных схем. Газовая инфраструктура Европы была укреплена благодаря значительным мощностям для импорта сжиженного природного газа.

Надежность газоснабжения также улучшили благодаря мерам по повышению энергоэффективности, а также расширению использования возобновляемых источников энергии.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо направил открытое письмо к главе Европейского совета и президенту Европейской комиссии, выразив недовольство решением Украины о прекращении транзита российского газа.

Также Россия объявила о прекращении поставок газа Молдове с 1 января 2025 года.

Европейский союз Еврокомиссия Украина газ Россия транзит

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