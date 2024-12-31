Єврокомісія готова до припинення транзиту російського газу через Україну

Російський газ. Фото: росЗМІ

Представниця Європейської комісії зробила заяву про припинення транзиту російського газу через Україну. За її словами, Європейський Союз готовий до цього рішення.

Про це представниця Єврокомісії заявила для агентства dpa.

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Припинення транзиту російського газу через Україну

Представниця Єврокомісії зазначила, що європейська інфраструктура є досить гнучкою, аби газ із третіх країн надходив альтернативними маршрутами в Центральну та Східну Європу.

"Вплив припинення транзиту через Україну на забезпечення безпеки поставок ЄС обмежений", — наголосила вона.

В Єврокомісії повідомили, що протягом року співпрацювали з країнами ЄС для підготовки альтернативних схем. Газова інфраструктура Європи була зміцнена завдяки значним потужностям для імпорту скрапленого природного газу.

Надійність газопостачання також покращили завдяки заходам з підвищення енергоефективності, а також розширення використання відновлюваних джерел енергії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо надіслав відкритий лист до голови Європейської ради та президентки Європейської комісії, висловивши незадоволення рішенням України про припинення транзиту російського газу.

Також Росія оголосила про припинення постачання газу Молдові з 1 січня 2025 року.