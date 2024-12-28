Росія припинить постачання газу Молдові через борги — реакція Кишинева

Працівник російської компанії "Газпром". Фото: росЗМІ

Росія оголосила про припинення постачання газу Молдові із 1 січня 2025 року. Російська компанія "Газпром" заявила, що Молдова не врегулювала заборгованість за поставлений газ.

Про це повідомляє NewsMaker у суботу, 28 грудня.

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В.о глави "Молдовагаз" Вадим Чебан повідомив, що компанія "взяла до відома" рішення "Газпрому". Він також зауважив, що з грудня 2022 року весь обсяг російського газу спрямовувався до придністровського регіону.

"Водночас природний газ для споживачів правого берега Дністра купували на регіональних та європейських ринках. Слід наголосити, що "Moлдовагаз" законтрактував необхідні обсяги газу, які повністю забезпечать все споживання Правобережжя до кінця березня 2025 року", — уточнив Чебан.

Раніше в Молдові оголосили про запровадження надзвичайного стану через можливу енергетичну кризу. Це рішення було ухвалено на тлі загострення ситуації з постачанням природного газу, викликаного суперечками з "Газпромом".

Водночас Україна вперше отримала скраплений газ зі США. Це важливий стратегічний крок у забезпеченні енергетичної стійкості попри намагання Росії підірвати енергетичну систему країни.