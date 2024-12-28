Россия прекратит поставки газа Молдове из-за долгов — реакция Кишинева

Работник российской компании "Газпром". Фото: росСМИ

Россия объявила о прекращении поставок газа в Молдову с 1 января 2025 года. Российская компания "Газпром" заявила, что Молдова не урегулировала задолженность за поставленный газ.

Об этом сообщает NewsMaker в субботу, 28 декабря.

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И.о главы "Молдовагаз" Вадим Чебан сообщил, что компания "приняла к сведению" решение "Газпрома". Он также отметил, что с декабря 2022 года весь объем российского газа устремлялся в приднестровский регион.

"В то же время природный газ для потребителей правого берега Днестра покупали на региональных и европейских рынках. Следует отметить, что "Молдовагаз" законтрактовал необходимые объемы газа, которые полностью обеспечат все потребление Правобережья до конца марта 2025 года", — уточнил Чебан.

Ранее в Молдове объявили о введении чрезвычайного положения из-за возможного энергетического кризиса. Это решение было принято на фоне обострения ситуации со снабжением природного газа, вызванного спорами с "Газпромом".

В то же время Украина впервые получила сжиженный газ из США. Это важный стратегический шаг в обеспечении энергетической устойчивости, несмотря на попытки России подорвать энергетическую систему страны.