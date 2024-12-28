Скраплений газ для України

Газові труби. Фото: DW

Україна вперше отримала скраплений природний газ зі Сполучених Штатів через Грецію. Це зводить нанівець зусилля Росії щодо знищення енергетики нашої держави.

Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав на своїй сторінці в Telegram у суботу, 28 грудня.

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Енергетична компанія ДТЕК прийняла цей газ у терміналі СПГ у Греції. Голова ОПУ наголосив, що це — не просто вантаж, а стратегічний крок.

"Україна успішно інтегрується у глобальний енергетичний ринок. Дякую нашим міжнародним партнерам за підтримку і довіру. Разом ми звільняємо світову енергосистему від російського шантажу", — написав Єрмак.

Попри намагання Росії зруйнувати енергетичну систему України під час війни, наша держава здобула ще одну перемогу на енергетичному фронті.

Пост Андрія Єрмака. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Європейському Союзі триває підготовка до проходження зимового періоду без поставок російського газу по українській газотранспортній системі (ГТС). Усе тому, що угода між Москвою та Києвом щодо транзиту "блакитного палива" завершується в останній день 2024 року.

Тим часом прем’єр-міністр Денис Шмигаль переконаний, що Україні не доведеться імпортувати паливо під час опалювального сезону 2024/2025. Країні вистачить власних запасів газу на зиму.