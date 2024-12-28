Сжиженный газ для Украины

Газовые трубы. Фото: DW

Украина впервые получила сжиженный природный газ из Соединенных Штатов из-за Греции. Это сводит на нет усилия России по уничтожению энергетики нашего государства.

Об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак написал на своей странице в Telegram в субботу, 28 декабря.

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Энергетическая компания ДТЭК приняла этот газ в терминале СПГ в Греции. Глава ОПУ подчеркнул, что это не просто груз, а стратегический шаг.

"Украина успешно интегрируется в глобальный энергетический рынок. Благодарю наших международных партнеров за поддержку и доверие. Вместе мы освобождаем мировую энергосистему от российского шантажа", — написал Ермак.

Несмотря на попытки России разрушить энергетическую систему Украины во время войны, наше государство одержало еще одну победу на энергетическом фронте.

Пост Андрея Ермака. Фото: скриншот

Напомним, в Европейском Союзе идет подготовка к прохождению зимнего периода без поставок российского газа по украинской газотранспортной системе (ГТС). Все потому, что соглашение между Москвой и Киевом о транзите "голубого топлива" завершается в последний день 2024 года.

Между тем премьер-министр Денис Шмыгаль убежден, что Украине не придется импортировать топливо во время отопительного сезона 2024/2025. Стране хватит собственных запасов газа на зиму.