Европа призывает США усилить помощь Украине до инаугурации Трампа

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Hannah McKay

Европа просит у администрации Президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена усилить помощь Украине. Они отмечают, что это нужно сделать до прихода Дональда Трампа.

Об этом сообщает Bloomberg в четверг, 14 ноября.

Читайте также:

Помощь Украине от США

Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января, выразил намерение добиться быстрого соглашения между Киевом и Москвой. Это вызвало беспокойство в Европе, что оно может быть невыгодным для Украины и даже закрепить "территориальные достижения" России после ее вторжения в 2022 году.

Источники издания отмечают, что лидеры Европы обратились к США с просьбой предоставить Украине больше оружия, усилить санкции против России и ограничить ее доступ к запрещенным технологиям для оружия.

Госсекретарь Энтони Блинкен совершил визит в Брюссель, чтобы заверить союзников по НАТО и ЕС в усилении поддержки Украины, пообещав быстро использовать каждый доллар из пакета в 61 миллиард долларов, одобренного Конгрессом.

США готовят новые санкции против российского нефтяного флота и Северной Кореи. Ожидается, что эти ограничения будут приняты до конца ноября.

"Следующие несколько недель будут решающими для того, чтобы Украина заняла сильную позицию", — отметил директор Европейского совета по международным отношениям Марк Леонард.

По его словам, соглашение Трампа "может попытаться заморозить конфликт на линии, где Россия сейчас оккупировала 20% территории Украины".

Европейские лидеры требуют разрешения для Украины на использование западного оружия, в частности британских Storm Shadow и французских SCALP, для ударов по военным объектам в России. Они считают, что это улучшит защиту от атак на критическую инфраструктуру. Однако Байден и канцлер Германии Олаф Шольц выступают против из-за возможной эскалации конфликта.

"Когда мы общаемся с американскими партнерами, я надеюсь, что мы продолжим поддержку украинцев, в частности относительно ударов вглубь территорий с помощью законной обороны", — отметил министр по европейским делам Франции Бенджамин Хаддад.

Напомним, администрация Байдена планирует направить в Конгресс запрос на новую помощь для Украины на 2025 финансовый год.

Ранее США выделили Украине 825 миллионов долларов на экстренное энергетическое финансирование, направленное на усиление генерации и ремонт энергетических сетей.