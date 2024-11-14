Допомога Україні-2025 — що планують в США

Джейк Салліван. Фото: Reters

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена збирається відправити у Конгрес запит щодо нової допомоги для України на 2025 фінансовий рік. Деталей радник президента США з питань національної безпеки не повідомив.

Про це пише "Укрінформ" із посиланням на Джейка Саллівана.

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У якому саме вигляді адміністрація Джо Байдена планує пропонувати Конгресу ухвалити додаткове фінансування України — не уточнюється.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що адміністрація чинного президента США вважає "необхідним і логічним" пошук додаткових ресурсів на продовження підтримки України.

"Упродовж наступних двох місяців адміністрація надішле сигнал Конгресу, що ми хотіли б бачити додаткові кошти для України у 2025 році, аби вона мала можливість досягти найкращої позиції, найсильнішої можливої позиції для ведення переговорів", — сказав радник Байдена.

Джейк Салліван підкреслив, що чинний уряд США збирається використати кожний долар, який Конгрес виділяв на допомогу Україні раніше.

Нагадаємо, під час конференції ReBuild Ukraine у Варшаві заступник Держсекретаря США з управління та ресурсів Річард Верма заявив, що США виділять 100 млн доларів для зміцнення кібербезпеки України. Кошти, зокрема, спрямують на підтримку державних послуг та модернізацію інтернет-інфраструктури.

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