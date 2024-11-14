Допомога Україні — США виділили на енергетику 825 млн доларів

Заступник Держсекретаря США з управління та ресурсів Річард Верма. Фото: Reuters

США виділили України 825 мільйонів доларів на екстрене енергетичне фінансування. Ці кошти, зокрема, спрямують на посилення генерації та ремонт мереж.

Про це повідомив заступник Держсекретаря США з управління та ресурсів Річард Верма під час конференції ReBuild Ukraine у Варшаві, передає кореспондент Новини.LIVE.

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Верма зазначив, що ці кошти спрямували передусім на посилення генерації, ремонт мереж, захист інфраструктури, а також відновлення газосховищ.

"Усі ці напрямки надзвичайно важливі. Це включає й 300 млн доларів, про які Блінкен оголосив у вересні. Наведу вам конкретні приклади. США поставили тисячі тонн арматури та 200 миль сітки для захисту критичних українських підстанцій", — наголосив він.

Також чиновник нагадав, що партнери G7+ оголосили про підтримку в розмірі ще 1 млрд доларів на ремонт і зміцнення зазначеної енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, на цій конференції Річард Верма також заявив, що США виділять 100 млн доларів для зміцнення кібербезпеки України. Кошти, зокрема, спрямують на підтримку державних послуг та модернізацію інтернет-інфраструктури.

Також ми писали, що дводенна міжнародна виставка-конференція ReBuild Ukraine Construction and Energy стартувала у Варшаві в середу, 13 листопада. Мета заходу — об'єднання зусиль для відновлення економіки України.