Помощь Украине — США выделили на энергетику 825 млн долларов

Заместитель Госсекретаря США по управлению и ресурсам Ричард Верма. Фото: Reuters

США выделили Украине 825 миллионов долларов на экстренное энергетическое финансирование. Эти средства, в частности, будут направлены на усиление генерации и ремонт сетей.

Об этом сообщил заместитель Госсекретаря США по управлению и ресурсам Ричард Верма на конференции ReBuild Ukraine в Варшаве, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Верма отметил, что эти средства были направлены прежде всего на усиление генерации, ремонт сетей, защиту инфраструктуры, а также восстановление газохранилищ.

"Все эти направления чрезвычайно важны. Это включает и 300 млн долларов, о которых Блинкен объявил в сентябре. Приведу вам конкретные примеры. США поставили тысячи тонн арматуры и 200 миль сетки для защиты критических украинских подстанций", — подчеркнул он.

Также чиновник напомнил, что партнеры G7+ объявили о поддержке в размере еще 1 млрд. долларов на ремонт и укрепление указанной энергетической инфраструктуры.

Напомним, на этой конференции Ричард Верма также заявил, что США выделят 100 млн долларов для укрепления кибербезопасности Украины. Средства, в частности, будут направлены на поддержку государственных услуг и модернизацию интернет-инфраструктуры.

Также мы писали, что двухдневная международная выставка-конференция ReBuild Ukraine Construction and Energy началась в Варшаве в среду, 13 ноября. Цель мероприятия — объединение усилий для восстановления экономики Украины.