Помощь Украине-2025 — что планируют в США

Джейк Салливан. Фото: Reters

Администрация действующего президента США Джо Байдена собирается отправить в Конгресс запрос о новой помощи для Украины на 2025 финансовый год. Деталей советник президента США по национальной безопасности не сообщил.

Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на Джейка Салливана.

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В каком именно виде администрация Джо Байдена планирует предлагать Конгрессу принять дополнительное финансирование Украины — не уточняется.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что администрация действующего президента США считает "необходимым и логичным" поиск дополнительных ресурсов на продолжение поддержки Украины.

"В течение следующих двух месяцев администрация направит сигнал Конгрессу, что мы хотели бы видеть дополнительные средства для Украины в 2025 году, чтобы она имела возможность достичь лучшей позиции, сильнейшей возможной позиции для ведения переговоров", — сказал советник Байдена.

Джейк Салливан подчеркнул, что действующее правительство США собирается использовать каждый доллар, который Конгресс выделял на помощь Украине ранее.

Напомним, на конференции ReBuild Ukraine в Варшаве заместитель Госсекретаря США по управлению и ресурсам Ричард Верма заявил, что США выделят 100 млн долларов для укрепления кибербезопасности Украины. Средства, в частности, будут направлены на поддержку государственных услуг и модернизацию интернет-инфраструктуры.

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