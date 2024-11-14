Європа закликає США посилити допомогу Україні до інавгурації Трампа

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Hannah McKay

Європа просить в адміністрації Президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена посилити допомогу Україні. Вони зазначають, що це потрібно зробити до приходу Дональда Трампа.

Про це повідомляє Bloomberg у четвер, 14 листопада.

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Допомога Україні від США

Дональд Трамп, який обійме посаду 20 січня, висловив намір домогтися швидкої угоди між Києвом і Москвою. Це викликало занепокоєння в Європі, що вона може бути невигідною для України та навіть закріпити "територіальні здобутки" Росії після її вторгнення в 2022 році.

Джерела видання зазначають, що лідери Європи звернулися до США з проханням надати Україні більше зброї, посилити санкції проти Росії та обмежити її доступ до заборонених технологій для зброї.

Держсекретар Ентоні Блінкен здійснив візит до Брюсселя, щоб запевнити союзників по НАТО і ЄС у посиленні підтримки України, пообіцявши швидко використати кожен долар з пакета в 61 мільярд доларів, схваленого Конгресом.

США готують нові санкції проти російського нафтового флоту та Північної Кореї. Очікується, що ці обмеження будуть ухвалені до кінця листопада.

"Наступні декілька тижнів будуть вирішальними для того, щоб Україна зайняла сильну позицію", — наголосив директор Європейської ради з міжнародних відносин Марк Леонард.

За його словами, угода Трампа "може спробувати заморозити конфлікт на лінії, де Росія зараз окупувала 20% території України".

Європейські лідери вимагають дозволу для України на використання західної зброї, зокрема британських Storm Shadow та французьких SCALP, для ударів по військових об'єктах у Росії. Вони вважають, що це покращить захист від атак на критичну інфраструктуру. Однак Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц виступають проти через можливу ескалацію конфлікту.

"Коли ми спілкуємося з американськими партнерами, я сподіваюся, що ми продовжимо підтримку українців, зокрема щодо ударів вглиб територій за допомогою законної оборони", — зазначив міністр з європейських справ Франції Бенджамін Хаддад.

Нагадаємо, адміністрація Байдена планує направити до Конгресу запит на нову допомогу для України на 2025 фінансовий рік.

Раніше США виділили Україні 825 мільйонів доларів на екстрене енергетичне фінансування, яке буде спрямовано на посилення генерації та ремонт енергетичних мереж.