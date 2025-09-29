Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Еврокомиссар прибыла в Украину — что будет проверять

Еврокомиссар прибыла в Украину — что будет проверять

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 17:56
Марта Кос в Украине 29 сентября 2025 года - с кем встретится
Марта Кос. Фото: Суспільне

В Украину с рабочим визитом прибыла Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. Она будет проверять соответствие украинского законодательства европейскому, что предшествует открытию переговорных кластеров о вступлении Украины в ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии в понедельник, 29 сентября.

Реклама
Читайте также:

Марта Кос в Украине — с кем встретится

"С сегодняшнего дня до среды комиссар по вопросам расширения Марта Кос находится в Украине, чтобы подтвердить непоколебимую приверженность ЕС европейскому будущему страны и отметить завершение процесса скрининга по вступлению в ЕС, подчеркивая прогресс Украины на пути к членству в ЕС", — говорится в пресс-релизе.

Сегодня Кос посетила школы для учащихся венгерского и словацкого меньшинств на Закарпатье. А также в повестке дня встреча с представителями Совета национальных меньшинств Украины, чтобы обсудить последние шаги властей для укрепления прав меньшинств в стране, включая "План действий в отношении национальных меньшинств".

Во вторник Кос встретится с региональными представителями, чтобы обсудить реформы децентрализации. Кроме того, она примет участие в Неделе устойчивости Украины и посетит реабилитационный центр "Несокрушимость" и жилищный проект для внутренне перемещенных лиц и ветеранов войны, финансируемый ЕС.

Комиссар также проведет встречи с гражданским обществом, женщинами-лидерами и ветеранами-предпринимателями, чтобы обсудить прогресс реформ в Украине и экономические перспективы.

Напомним, недавно стало известно, когда может начаться процесс вступления Украины в ЕС.

Для евроинтеграции Украины должны измениться две ключевые вещи.

Европейский союз Украина Закарпатье Ужгород школа
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации