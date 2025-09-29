Марта Кос в Украине 29 сентября 2025 года - с кем встретится

Марта Кос. Фото: Суспільне

В Украину с рабочим визитом прибыла Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. Она будет проверять соответствие украинского законодательства европейскому, что предшествует открытию переговорных кластеров о вступлении Украины в ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии в понедельник, 29 сентября.

Марта Кос в Украине — с кем встретится

"С сегодняшнего дня до среды комиссар по вопросам расширения Марта Кос находится в Украине, чтобы подтвердить непоколебимую приверженность ЕС европейскому будущему страны и отметить завершение процесса скрининга по вступлению в ЕС, подчеркивая прогресс Украины на пути к членству в ЕС", — говорится в пресс-релизе.

Сегодня Кос посетила школы для учащихся венгерского и словацкого меньшинств на Закарпатье. А также в повестке дня встреча с представителями Совета национальных меньшинств Украины, чтобы обсудить последние шаги властей для укрепления прав меньшинств в стране, включая "План действий в отношении национальных меньшинств".

Во вторник Кос встретится с региональными представителями, чтобы обсудить реформы децентрализации. Кроме того, она примет участие в Неделе устойчивости Украины и посетит реабилитационный центр "Несокрушимость" и жилищный проект для внутренне перемещенных лиц и ветеранов войны, финансируемый ЕС.

Комиссар также проведет встречи с гражданским обществом, женщинами-лидерами и ветеранами-предпринимателями, чтобы обсудить прогресс реформ в Украине и экономические перспективы.

