Вступление Украины в Евросоюз — Кулеба озвучил два главных условия

Дмитрий Кулеба. Фото: instagram.com/dmytro_kuleba

Экс-глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба озвучил главные условия для вступления Украины в Европейский Союз. Для этого должны измениться две ключевые вещи.

Об этом бывший министр заявил во время выступления на "Кураже" 20 сентября, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама

Читайте также:

Кулеба озвучил условия вступления Украины в ЕС

По словам экс-министра, западная Европа должна найти механизм сохранения контроля над европейским проектом после присоединения Украины, Молдовы и стран Балкан.

В то же время нужно урегулировать вопрос украинского агросектора, который может представлять угрозу для европейских фермеров.

"Украина станет членом Европейского Союза, когда произойдут две вещи. Во-первых, западная Европа найдет способ удержать контроль над европейским проектом, после входа в него Украины, Молдовы и стран западных Балкан. Потому что если оставить так, как оно работает, то ЕС потеряет контроль из-за изменения баланса сил. Во-вторых, пока не будет решен вопрос украинского сельскохозяйственного комплекса, потому что на сегодня вся украинская аграрная система категорически несовместима с европейской", — сказал Кулеба.

Напомним, Дмитрий Кулеба также озвучил позицию Китая относительно войны в Украине. По его мнению, Пекин имеет собственные интересы в продолжении боевых действий.

А также бывший глава МИД объяснил, почему выезд мужчин 18-22 лет — плохая идея.