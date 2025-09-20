Вступление Украины в Евросоюз — Кулеба озвучил два главных условия

Кулеба назвал условия для вступления Украины в Евросоюз
Экс-глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба озвучил главные условия для вступления Украины в Европейский Союз. Для этого должны измениться две ключевые вещи.
Об этом бывший министр заявил во время выступления на "Кураже" 20 сентября, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.
Кулеба озвучил условия вступления Украины в ЕС
По словам экс-министра, западная Европа должна найти механизм сохранения контроля над европейским проектом после присоединения Украины, Молдовы и стран Балкан.
В то же время нужно урегулировать вопрос украинского агросектора, который может представлять угрозу для европейских фермеров.
"Украина станет членом Европейского Союза, когда произойдут две вещи. Во-первых, западная Европа найдет способ удержать контроль над европейским проектом, после входа в него Украины, Молдовы и стран западных Балкан. Потому что если оставить так, как оно работает, то ЕС потеряет контроль из-за изменения баланса сил. Во-вторых, пока не будет решен вопрос украинского сельскохозяйственного комплекса, потому что на сегодня вся украинская аграрная система категорически несовместима с европейской", — сказал Кулеба.
Напомним, Дмитрий Кулеба также озвучил позицию Китая относительно войны в Украине. По его мнению, Пекин имеет собственные интересы в продолжении боевых действий.
А также бывший глава МИД объяснил, почему выезд мужчин 18-22 лет — плохая идея.
Читайте Новини.LIVE!