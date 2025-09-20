Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Кулеба назвал условия для вступления Украины в Евросоюз

Кулеба назвал условия для вступления Украины в Евросоюз

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 22:32
Вступление Украины в Евросоюз — Кулеба озвучил два главных условия
Дмитрий Кулеба. Фото: instagram.com/dmytro_kuleba

Экс-глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба озвучил главные условия для вступления Украины в Европейский Союз. Для этого должны измениться две ключевые вещи.

Об этом бывший министр заявил во время выступления на "Кураже" 20 сентября, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама
Читайте также:

Кулеба озвучил условия вступления Украины в ЕС

По словам экс-министра, западная Европа должна найти механизм сохранения контроля над европейским проектом после присоединения Украины, Молдовы и стран Балкан.

В то же время нужно урегулировать вопрос украинского агросектора, который может представлять угрозу для европейских фермеров.

"Украина станет членом Европейского Союза, когда произойдут две вещи. Во-первых, западная Европа найдет способ удержать контроль над европейским проектом, после входа в него Украины, Молдовы и стран западных Балкан. Потому что если оставить так, как оно работает, то ЕС потеряет контроль из-за изменения баланса сил. Во-вторых, пока не будет решен вопрос украинского сельскохозяйственного комплекса, потому что на сегодня вся украинская аграрная система категорически несовместима с европейской", — сказал Кулеба.

Напомним, Дмитрий Кулеба также озвучил позицию Китая относительно войны в Украине. По его мнению, Пекин имеет собственные интересы в продолжении боевых действий.

А также бывший глава МИД объяснил, почему выезд мужчин 18-22 лет — плохая идея.

Дмитрий Кулеба Европейский союз Украина Европа ЕС
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации