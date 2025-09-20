Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Кулеба назвав умови для вступу України в Євросоюз

Кулеба назвав умови для вступу України в Євросоюз

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 22:32
Вступ України в Євросоюз — Кулеба озвучив дві головні умови
Дмитро Кулеба. Фото: instagram.com/dmytro_kuleba

Ексочільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба озвучив головні умови для вступу України в Європейський союз. Для цього мають змінитися дві ключові речі.

Про це колишній міністр заявив під час виступу на "Куражі" 20 вересня, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама
Читайте також:

Кулеба озвучив умови вступу України в ЄС

За словами ексміністра, західна Європа має знайти механізм збереження контролю над європейським проєктом після приєднання України, Молдови та країн Балкан.

Водночас потрібно врегулювати питання українського агросектору, який може становити загрозу для європейських фермерів.

"Україна стане членом Європейського союзу, коли відбудуться дві речі. По-перше, західна Європа знайде спосіб утримати контроль над європейським проєктом, після входу до нього України, Молдови та країн західних Балкан. Бо якщо залишити так, як воно працює, то ЄС втратить контроль через зміну балансу сил. По-друге, поки не буде вирішено питання українського сільськогосподарського комплексу. Тому що на сьогодні вся українська аграрна система категорично не сумісна з європейською", — сказав Кулеба.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба також озвучив позицію Китаю щодо війни в Україні. На його думку, Пекін має власні інтереси у продовженні бойових дій.

А також колишній очільник МЗС пояснив, чому виїзд чоловіків 18-22 років — погана ідея.

Дмитро Кулеба Європейський союз Україна Європа ЄС
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації