Вступ України в Євросоюз — Кулеба озвучив дві головні умови

Дмитро Кулеба. Фото: instagram.com/dmytro_kuleba

Ексочільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба озвучив головні умови для вступу України в Європейський союз. Для цього мають змінитися дві ключові речі.

Про це колишній міністр заявив під час виступу на "Куражі" 20 вересня, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама

Читайте також:

Кулеба озвучив умови вступу України в ЄС

За словами ексміністра, західна Європа має знайти механізм збереження контролю над європейським проєктом після приєднання України, Молдови та країн Балкан.

Водночас потрібно врегулювати питання українського агросектору, який може становити загрозу для європейських фермерів.

"Україна стане членом Європейського союзу, коли відбудуться дві речі. По-перше, західна Європа знайде спосіб утримати контроль над європейським проєктом, після входу до нього України, Молдови та країн західних Балкан. Бо якщо залишити так, як воно працює, то ЄС втратить контроль через зміну балансу сил. По-друге, поки не буде вирішено питання українського сільськогосподарського комплексу. Тому що на сьогодні вся українська аграрна система категорично не сумісна з європейською", — сказав Кулеба.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба також озвучив позицію Китаю щодо війни в Україні. На його думку, Пекін має власні інтереси у продовженні бойових дій.

А також колишній очільник МЗС пояснив, чому виїзд чоловіків 18-22 років — погана ідея.