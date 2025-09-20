Позицію Китаю щодо війни в Україні — Дмитро Кулеба зробив заяву

Дмитро Кулеба. Фото: instagram.com/dmytro_kuleba

Колишній міністр закордонний справ Дмитро Кулеба висловився про позицію Китаю щодо війни в Україні. На його думку, КНР планує скористатися можливістю посилити свою міць.

Про це ексміністр заявив під час виступу із лекцією на "Куражі" в суботу, 20 вересня, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Кулеба висловився про цілі Китаю

На думку колишнього посадовця, Китай не зацікавлений в тому, щоб Росія виграла у війні з Україною, попри те, що зараз Пекін вважають союзником Москви.

"Китаю не потрібна занадто сильна Росія. Україна цікава Китаю як майбутній член Європейського Союзу, тому що йому потрібні друзі в ЄС, який є для них ключовим ринком", — зауважив Кулеба.

За словами ексміністра, зараз Китай намагається скористатися війною в Україні, щоб посилити свою позицію та стати світовим лідером.

"Китай стане найпотужнішою державою світу. Питання тільки в тому, коли цей момент настане. Є розрахунки різні, які показують, що чим довше триватиме війна в Україні, відповідно, чим більше ресурсів Європа, Сполучені Штати витрачатимуть на цю війну, тим більше часу виграє Китай в тому, щоб стати найпотужнішим і обігнати США. Тому сваритися з Китаєм не треба... Росія буде сповзати в залежність від Китаю. Китай буде її потроху поглинати. Дешеві ресурси китайські будуть домінувати у світі. Сполучені Штати не зможуть подолати ресурсний розрив, тому що вони вже занадто далеко і це коштує занадто великих грошей", — висловився Кулеба.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Китай хоче зупинити війну в Україні. Він вважає, що Сі Цзіньпін готовий сприяти у наближенні миру.

Крім того, раніше у МЗС України заявили, що розраховують на зустріч із Китаєм.