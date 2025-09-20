Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Кулеба озвучив позицію Китаю щодо війни в Україні

Кулеба озвучив позицію Китаю щодо війни в Україні

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 21:42
Позицію Китаю щодо війни в Україні — Дмитро Кулеба зробив заяву
Дмитро Кулеба. Фото: instagram.com/dmytro_kuleba

Колишній міністр закордонний справ Дмитро Кулеба висловився про позицію Китаю щодо війни в Україні. На його думку, КНР планує скористатися можливістю посилити свою міць.

Про це ексміністр заявив під час виступу із лекцією на "Куражі" в суботу, 20 вересня, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама
Читайте також:

Кулеба висловився про цілі Китаю

На думку колишнього посадовця, Китай не зацікавлений в тому, щоб Росія виграла у війні з Україною, попри те, що зараз Пекін вважають союзником Москви.

Реклама

"Китаю не потрібна занадто сильна Росія. Україна цікава Китаю як майбутній член Європейського Союзу, тому що йому потрібні друзі в ЄС, який є для них ключовим ринком", — зауважив Кулеба.

За словами ексміністра, зараз Китай намагається скористатися війною в Україні, щоб посилити свою позицію та стати світовим лідером.

Реклама

"Китай стане найпотужнішою державою світу. Питання тільки в тому, коли цей момент настане. Є розрахунки різні, які показують, що чим довше триватиме війна в Україні, відповідно, чим більше ресурсів Європа, Сполучені Штати витрачатимуть на цю війну, тим більше часу виграє Китай в тому, щоб стати найпотужнішим і обігнати США. Тому сваритися з Китаєм не треба... Росія буде сповзати в залежність від Китаю. Китай буде її потроху поглинати. Дешеві ресурси китайські будуть домінувати у світі. Сполучені Штати не зможуть подолати ресурсний розрив, тому що вони вже занадто далеко і це коштує занадто великих грошей", — висловився Кулеба.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Китай хоче зупинити війну в Україні. Він вважає, що Сі Цзіньпін готовий сприяти у наближенні миру.

Крім того, раніше у МЗС України заявили, що розраховують на зустріч із Китаєм.

Дмитро Кулеба росія Китай Україна війна в Україні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації