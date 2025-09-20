Позицию Китая относительно войны в Украине - Дмитрий Кулеба сделал заявление

Дмитрий Кулеба. Фото: instagram.com/dmytro_kuleba

Бывший министр иностранный дел Дмитрий Кулеба высказался о позиции Китая относительно войны в Украине. По его мнению, КНР планирует воспользоваться возможность усилить свою мощь.

Об этом экс-министр заявил во время выступления с лекцией на "Кураже" в субботу, 20 сентября, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Кулеба высказался о целях Китая

По мнению бывшего чиновника, Китай не заинтересован в том, чтобы Россия выиграла в войне с Украиной, несмотря на то, что сейчас Пекин считают союзником Москвы.

"Китаю не нужна слишком сильная Россия. Украина интересна Китаю как будущий член Европейского Союза, потому что ему нужны друзья в ЕС, который является для них ключевым рынком", — отметил Кулеба.

По словам экс-министра, сейчас Китай пытается воспользоваться войной в Украине, чтобы усилить свою позицию и стать мировым лидером.

"Китай станет самой мощной державой мира. Вопрос только в том, когда этот момент наступит. Есть расчеты разные, которые показывают, что чем дольше будет длиться война в Украине, соответственно, чем больше ресурсов Европа, Соединенные Штаты будут тратить на эту войну, тем больше времени выиграет Китай в том, чтобы стать самым мощным и обогнать США. Поэтому ссориться с Китаем не надо... Россия будет сползать в зависимость от Китая. Китай будет ее понемногу поглощать. Дешевые ресурсы китайские будут доминировать в мире. Соединенные Штаты не смогут преодолеть ресурсный разрыв, потому что они уже слишком далеко и это стоит слишком больших денег", — высказался Кулеба.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Китай хочет остановить войну в Украине. Он считает, что Си Цзиньпин готов содействовать в приближении мира.

Кроме того, ранее в МИД Украины заявили, что рассчитывают на встречу с Китаем.