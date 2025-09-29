Відео
Єврокомісарка з розширення прибула до України — що перевірятиме

Єврокомісарка з розширення прибула до України — що перевірятиме

Дата публікації: 29 вересня 2025 17:56
Марта Кос в Україні 29 вересня 2025 року - з ким зустрінеться
Марта Кос. Фото: Суспільне

До України з робочим візитом прибула Єврокомісар з питань розширення Марта Кос. Вона перевірятиме відповідності українського законодавства європейському, що передує відкриттю переговорних кластерів про вступ України до ЄС.

Про це повідомляє пресслужба Європейської комісії у понеділок, 29 вересня.

Читайте також:

Марта Кос в Україні — з ким зустрінеться

"З сьогоднішнього дня до середи комісар з питань розширення Марта Кос перебуває в Україні, щоб підтвердити непохитну відданість ЄС європейському майбутньому країни та відзначити завершення процесу скринінгу щодо вступу до ЄС, підкреслюючи прогрес України на шляху до членства в ЄС", — йдеться в пресрелізі.

Сьогодні Кос відвідала школи для учнів угорської та словацької меншин на Закарпатті. А також в порядку денному зустріч із представниками Ради національних меншин України, щоб обговорити останні кроки влади для зміцнення прав меншин в країні, включаючи "План дій щодо національних меншин".

У вівторок Кос зустрінеться з регіональними представниками, щоб обговорити реформи децентралізації. Крім того, вона візьме участь у Тижні стійкості України та відвідає реабілітаційний центр "Незламність" та житловий проект для внутрішньо переміщених осіб та ветеранів війни, що фінансується ЄС.

Комісар також проведе зустрічі з громадянським суспільством, жінками-лідерами та ветеранами-підприємцями, щоб обговорити прогрес реформ в Україні та економічні перспективи.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, коли може початись процес вступу України до ЄС.

Для євроінтеграції України мають змінитися дві ключові речі.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
