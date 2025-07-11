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Еврокомиссар охарактеризовал инициативу Brave Tech EU

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 17:24
Проект Brave Tech EU - Кубилюс отреагировал на инициативу
Европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс. Фото: Новини.LIVE

Европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс прокомментировал инициативу Brave Tech EU. По его словам, это первый такой проект с огромным потенциалом.

Об этом Кубилюс сказал во время конференции по восстановлению Украины в Италии, передает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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"Мне приятно и почетно вместе с вице-премьером и министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым представить новую совместную инициативу ЕС и Украины Brave Tech EU", — сказал Кубилюс.

Он пояснил, что эта инициатива важна, поскольку ее цель — дать возможность европейской оборонной промышленности перенять украинский боевой опыт оборонных инноваций. Также проект должен помочь динамичной и оборонной промышленности Украины масштабировать свои разработки, используя оборонный потенциал ЕС.

"Это уникальный проект, первый такого рода с большим потенциалом успеха и необходимостью укрепить оборону ЕС и Украины, а также нашу безопасность в целом. Почему именно такое название? Потому что Brave-1 — успешный украинский оборонный кластер под руководством Михаила Федорова, который стал основой для армии дронов", — отметил еврокомиссар.

Он отметил, что в этом году планируется произвести 4 миллиона дронов для защиты тысяч километров фронта в Украине. В то же время Кубилюс считает, что из успеха украинских оборонных технологий надо научиться не только производить дроны и современное вооружение, но и создавать новую экосистему для инновационного развития оборонных технологий.

Таким образом действия совместной инициативы будут включать оборонные хакатоны для Украины, сотрудничество украинских и европейских фирм и инвесторов, финансирование развития для стартапов и возможности тестирования технологий как в Украине, так и в Европе.

Также предполагается интеграция украинских стартапов и скейлапов в бизнес-акселератор европейского оборонного фонда вместе с европейскими компаниями. По словам Кубилюса, инициатива будет реализовываться на основе полноценного партнерства.

Напомним, Украина и ЕС запускают совместный фонд Brave Tech EU, который имеет целью развитие оборонных стартапов.

Ранее Федоров рассказал, что Украина нашла решение проблемы с российскими беспилотниками.

Михаил Федоров Европейский союз технологии война в Украине конференция по восстановлению Украины в Риме
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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