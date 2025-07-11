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Головна Новини дня Україна та ЄС запускають фонд для оборонних стартапів, — Федоров

Україна та ЄС запускають фонд для оборонних стартапів, — Федоров

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Дата публікації: 11 липня 2025 16:12
Україна запускає спільний з ЄС фонд Brave Tech EU для розвитку оборонних стартапів, — Федоров
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Україна запускає спільний з ЄС фонд Brave Tech EU для розвитку оборонних стартапів. Обсяг інвестицій складатиме 100 мільйонів євро.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець під час конференції з відновлення України в Італії у п'ятницю, 11 липня.

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Федоров зазначив, що обсяг інвестицій у цій сфері складатиме 100 мільйонів євро.

"Ми створюємо фонд, який підтримає українські та європейські стартапи, здатні дати відповідь на виклики на полі бою", — сказав міністр.

За його словами, Україна вже має одні з найкращих умов у світі для запуску оборонних стартапів, від тестування на фронті до укладення держконтрактів. Ініціатива Brave1 уже надала грантів на понад 2 мільярди гривень.

"Сьогодні, на жаль для українців, Україна стала найбільш потужним у світі тест-граундом — місцем, де можна протестувати технології. Якщо ми зупинимося на один день або на тиждень, ми будемо програвати в технологічній війні. Ми кожного дня знаходимо нові рішення. Наші виробники — вони тестують на полі бою. І найкраще, що ми можемо зробити для наших європейських партнерів, — це допомогти розвивати технології, які є в Європі, протестувати у нас на полі бою, захистити українців цими технологіями, створити спільні виробництва, далі масштабувати, капіталізувати і розвивати наші економіки, зупинивши росіян", — сказав Федоров.

Раніше голова Мінцифри Михайло Федоров заявив, що Україна знайшла рішення щодо протидії російським безпілотникам, якими ворог обстрілює області щоночі.

Також ми писали, що нині в Україні працює близько 500 компаній, що займаються виробництвом дронів. Для порівняння: до початку повномасштабної війни таких компаній було менше десяти.

Михайло Федоров оборонна сфера стартап технології ЄС
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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