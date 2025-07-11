Украина запускает совместный с ЕС фонд Brave Tech EU для развития оборонных стартапов, - Федоров

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украина запускает совместный с ЕС фонд Brave Tech EU для развития оборонных стартапов. Объем инвестиций будет составлять 100 миллионов евро.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец во время конференции по восстановлению Украины в Италии в пятницу, 11 июля.

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Федоров отметил, что объем инвестиций в этой сфере составит 100 миллионов евро.

"Мы создаем фонд, который поддержит украинские и европейские стартапы, способные дать ответ на вызовы на поле боя", — сказал министр.

По его словам, Украина уже имеет одни из лучших условий в мире для запуска оборонных стартапов, от тестирования на фронте до заключения госконтрактов. Инициатива Brave1 уже предоставила грантов на более чем 2 миллиарда гривен.

"Сегодня, к сожалению для украинцев, Украина стала наиболее мощным в мире тест-граундом — местом, где можно протестировать технологии. Если мы остановимся на один день или на неделю, мы будем проигрывать в технологической войне. Мы каждый день находим новые решения. Наши производители - они тестируют на поле боя. И лучшее, что мы можем сделать для наших европейских партнеров, — это помочь развивать технологии, которые есть в Европе, протестировать у нас на поле боя, защитить украинцев этими технологиями, создать совместные производства, дальше масштабировать, капитализировать и развивать наши экономики, остановив россиян", — сказал Федоров.

Ранее глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что Украина нашла решение по противодействию российским беспилотникам, которыми враг обстреливает области каждую ночь.

Также мы писали, что сейчас в Украине работает около 500 компаний, занимающихся производством дронов. Для сравнения: до начала полномасштабной войны таких компаний было менее десяти.