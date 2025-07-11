Проєкт Brave Tech EU - Кубілюс відреагував на ініціативу

Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс. Фото: Новини.LIVE

Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс прокоментував ініціативу Brave Tech EU. За його словами, це перший такий проєкт із величезним потенціалом.

Про це Кубілюс сказав під час конференції з відновлення України в Італії, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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"Мені приємно і почесно разом з віцепрем'єром та міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим представити нову спільну ініціативу ЄС та України Brave Tech EU", — сказав Кубілюс.

Він пояснив, що ця ініціатива важлива, оскільки її мета — дати змогу європейській оборонній промисловості перейняти український бойовий досвід оборонних інновацій. Також проєкт має допомогти динамічній та оборонній промисловості України масштабувати свої розробки, використовуючи оборонний потенціал ЄС.

"Це унікальний проєкт, перший такого роду з великим потенціалом успіху та необхідністю зміцнити оборону ЄС та України, а також нашу безпеку загалом. Чому саме така назва? Бо Brave-1 — успішний український оборонний кластер під керівництвом Михайла Федорова, що став основою для армії дронів", — зауважив єврокомісар.

Він зазначив, що цього року панують виробити 4 мільйони дронів для захисту тисяч кілометрів фронту в Україні. Водночас Кубілюс вважає, що з успіху українських оборонних технологій треба навчитися не лише виробляти дрони та сучасне озброєння, а й створювати нову екосистему для інноваційного розвитку оборонних технологій.

Таким чином дії спільної ініціативи включатимуть оборонні хакатони для України, співпрацю українських та європейських фірм й інвесторів, фінансування розвитку для стартапів та можливості тестування технологій як в Україні, так і в Європі.

Також передбачається інтеграція українських стартапів та скейлапів у бізнес-акселератор європейського оборонного фонду разом з європейськими компаніями. За словами Кубілюса, ініціатива реалізовуватиметься на засадах повноцінного партнерства.

Нагадаємо, Україна та ЄС запускають спільний фонд Brave Tech EU, який має на меті розвиток оборонних стартапів.

Раніше Федоров розповів, що Україна знайшла рішення проблеми з російськими безпілотниками.