ЕСПЧ удовлетворил почти все жалобы Украины, поданные против РФ

Здание ЕСПЧ. Фото: Reuters

Сегодня Большая Палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) приняла историческое решение в межгосударственном деле "Украина и Нидерланды против России". Суд удовлетворил почти все жалобы Украины, поданные против Российской Федерации.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Это решение объемом почти 500 страниц подтверждает системные и массовые нарушения прав человека со стороны России как на оккупированных территориях Донбасса с 2014 года, так и во время полномасштабного вторжения с февраля 2022 года, отметил Лубинец.

Постановление ЕСПЧ четко констатирует:

Россия стремится уничтожить украинскую государственность и украинский народ;

действия России несовместимы с целями и принципами Совета Европы и представляют угрозу не только Украине, но и всему мировому правопорядку.

Суд признал ряд нарушений прав человека со стороны России:

похищение и незаконное удержание украинских гражданских лиц;

жестокое обращение и пытки как гражданских, так и военнопленных;

массовая депортация украинцев, в частности детей, с оккупированных территорий;

систематическое нарушение права граждан на общение на украинском языке.

Особое внимание ЕСПЧ уделил преступлениям России против украинских детей. Суд признал незаконным вывоз детей с оккупированных территорий и умышленное внесение изменений в российское законодательство для навязывания российского гражданства и упрощения усыновления украинских детей.

Также ЕСПЧ отметил, что Россия проводит индоктринацию украинских детей, навязывает им свои образовательные стандарты и уничтожает украинский язык. В решении ЕСПЧ отмечена необходимость возвращения всех украинских детей домой.

Для этого суд предложил создать международный независимый механизм, в котором Россия была бы обязана участвовать. Это решение ЕСПЧ является важным шагом на пути к справедливости и наказанию России за ее преступления против Украины, отметил Дмитрий Лубинец.

Напомним, недавно в Конгрессе США представили проект резолюции по осуждению случаев похищения Россией детей.

А в начале июля Владимир Зеленский подписал документы для ратификации спецтрибунала над Россией.