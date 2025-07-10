ЄСПЛ задовольнив майже всі скарги України, подані проти РФ

Будівля ЄСПЛ. Фото: Reuters

Сьогодні Велика Палата Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) ухвалила історичне рішення в міждержавній справі "Україна та Нідерланди проти Росії". Суд задовольнив майже всі скарги України, подані проти Російської Федерації.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Реклама

Читайте також:

З чим визначився суд з прав людини

Це рішення обсягом майже 500 сторінок підтверджує системні та масові порушення прав людини з боку Росії як на окупованих територіях Донбасу з 2014 року, так і під час повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року, зазначив Лубінець.

Ухвала ЄСПЛ чітко констатує:

Росія прагне знищити українську державність та український народ;

дії Росії несумісні з цілями та принципами Ради Європи й становлять загрозу не лише Україні, а й всьому світовому правопорядку.

Суд визнав низку порушень прав людини з боку Росії:

викрадення та незаконне утримання українських цивільних;

жорстоке поводження та катування як цивільних, так і військовополонених;

масова депортація українців, зокрема дітей, з окупованих територій;

систематичне порушення права громадян на спілкування українською мовою.

Особливу увагу ЄСПЛ приділив злочинам Росії проти українських дітей. Суд визнав незаконним вивезення дітей з окупованих територій та навмисне внесення змін до російського законодавства для нав’язування російського громадянства та спрощення усиновлення українських дітей.

Також ЄСПЛ зазначив, що Росія проводить індоктринацію українських дітей, нав’язує їм свої освітні стандарти та знищує українську мову. В рішенні ЄСПЛ наголошено на необхідності повернення всіх українських дітей додому.

Для цього суд запропонував створити міжнародний незалежний механізм, в якому Росія була б зобов'язана брати участь. Це рішення ЄСПЛ є важливим кроком на шляху до справедливості та покарання Росії за її злочини проти України, зазначив Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, нещодавно у Конгресі США представили проєкт резолюції щодо засудження випадків викрадення Росією дітей.

А на початку липня Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації спецтрибуналу над Росією.