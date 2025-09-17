Тихий рассказал об изменениях для украинцев в Европе

Спикер МИД Украины Георгий Тихий. Фото: МИД Украины/Telegram

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сообщил, что Европейский Союз готовит рекомендации относительно будущей временной защиты украинцев. Он отметил, что Украина была привлечена к консультациям при подготовке этого документа.

Об этом Георгий Тихий сказал во время брифинга в среду, 17 сентября, информирует журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец с места события.

Реклама

Читайте также:

Тихий о рекомендациях ЕС по временной защите украинцев

Представитель МИД Георгий Тихий заявил, что ЕС готовит рекомендации относительно будущей временной защиты украинцев. В частности, он подтвердил, что Украина была привлечена к консультациям при подготовке документа.

По словам представителя МИД, речь идет не об отмене или ограничении защиты, а о предоставлении государствам-членам ЕС большей гибкости в том, какие статусы будут предоставлять гражданам Украины.

"Мы сейчас ждем окончательный текст этой рекомендации, он еще не обнародован. Но можем подтвердить, что с Украиной консультировалась европейская сторона. Мы были вовлечены в этот процесс.

Никаких сюрпризов в решении нет. Совет ЕС еще 15 июля продлил действие директивы о временной защите до 4 марта 2027 года. Нынешняя рекомендация лишь расширяет возможности для стран ЕС", — отметил Тихий.

В то же время он напомнил, что украинское правительство будет стимулировать возвращение граждан домой, ведь стране нужны люди, которые будут жить, работать и развивать государство. Для тех, кто находится за рубежом, консульские учреждения продолжат оказывать необходимую поддержку.

Напомним, что недавно муниципалитеты Нидерландов заявили о критической ситуации с размещением украинских беженцев.

Зато Великобритания приняла решение продлить действие программы Ukraine Permission Extension еще на два года — этот механизм позволяет украинцам оставаться в стране в легальных и безопасных условиях.