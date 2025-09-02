Британия продлила программу Ukraine Permission Extension на 24 месяца

Великобритания расширила поддержку украинцев и беженцев
Великобритания приняла решение продлить действие программы Ukraine Permission Extension еще на два года. Этот механизм позволяет украинцам, которые получили временную защиту в Соединенном Королевстве, оставаться в стране в легальных и безопасных условиях.
Об этом сообщила министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер.
Украинцы будут иметь право еще 24 месяца легально находиться на территории Великобритании
Чиновница подчеркнула: "Мы продолжим делать свой вклад, поддерживая Украину и украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны".
Кроме продолжения программы для граждан Украины, Лондон подтвердил готовность и в дальнейшем оказывать гуманитарную помощь пострадавшим от военных действий.
Кроме того, в Лондоне подтвердили об организации лечения детей, получивших тяжелые ранения в секторе Газа, а также о поддержке новой группы студентов-беженцев, которые смогут учиться в британских университетах.
