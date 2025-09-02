Видео
Великобритания расширила поддержку украинцев и беженцев

Великобритания расширила поддержку украинцев и беженцев

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 12:09
Британия продлила программу Ukraine Permission Extension на 24 месяца
Беженцы. Фото иллюстративное: УНИАН

Великобритания приняла решение продлить действие программы Ukraine Permission Extension еще на два года. Этот механизм позволяет украинцам, которые получили временную защиту в Соединенном Королевстве, оставаться в стране в легальных и безопасных условиях.

Об этом сообщила министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер.

Читайте также:

Украинцы будут иметь право еще 24 месяца легально находиться на территории Великобритании

Чиновница подчеркнула: "Мы продолжим делать свой вклад, поддерживая Украину и украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны".

Кроме продолжения программы для граждан Украины, Лондон подтвердил готовность и в дальнейшем оказывать гуманитарную помощь пострадавшим от военных действий.

Кроме того, в Лондоне подтвердили об организации лечения детей, получивших тяжелые ранения в секторе Газа, а также о поддержке новой группы студентов-беженцев, которые смогут учиться в британских университетах.

Напомним, в США обновили правила для выдачи грин-карт украинцам.

А одна из стран может вскоре отменить выплаты денежной помощи беженцам.

украинцы беженцы Великобритания социальная помощь социальная защита
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
