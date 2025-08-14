В процессе получения грин-карт есть изменения и в USCIS сообщили о нюансах, которые надо учитывать

Девушка с грин-картой. Иллюстративное фото: pexels.com

Украинцам, которые планируют получить грин-карту, надо знать, что служба гражданства и иммиграции США (USCIS) опубликовала свой визовый бюллетень. В нем содержатся ключевые обновления для заявителей по различным категориям виз, связанных с семьей, трудоустройством и разнообразием.

Об этом сообщает Newsweek.

Какие новые нюансы получения грин-карт

В бюллетене отмечается, что из-за типичного давления конца финансового года, во время которого категории виз могут снижаться или временно замораживаться, возможно откладывание на получение визы до начала нового финансового года в октябре, когда будут обнародованы новые визовые льготы.

Для заявителей в категориях, связанных с трудоустройством, это означает тщательное соблюдение сроков подачи документов и готовность подавать их своевременно, чтобы избежать потенциальных задержек.

Заявители, проживающие в семье, также претерпели определенные изменения в сентябрьском бюллетене. Категория F2A, которая включает супругов и неженатых детей постоянных жителей, остается открытой для подачи заявлений с 1 июня 2025 года, а окончательные даты рассмотрения остаются неизменными. Это позволяет заявителям, имеющим право на получение ходатайств, продолжать подавать петиции, хотя им следует внимательно следить за будущими обновлениями, ведь изменения в одной категории иногда могут влиять на изменения в смежных категориях.

Программа Diversity Visa (DV) приближается к конечному сроку подачи заявок на 2025 год, последний месяц подачи заявок - сентябрь. Кандидаты, которые еще не подали или не заполнили свои заявки, должны действовать быстро, поскольку программа официально завершается 30 сентября 2025 года.

"Чтобы принять участие в лотерее DV, любой, кто был частью этой группы, действительно должен подать свои документы, пройти собеседование и получить визу до 30 сентября, иначе после 1 октября они не будут иметь права на участие", — заявил Newsweek Морган Бейли, партнер Mayer Brown.

