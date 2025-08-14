Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В США объявили о нюансах получения грин-карт — что надо знать

В США объявили о нюансах получения грин-карт — что надо знать

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 04:40
В процессе получения грин-карт есть изменения и в USCIS сообщили о нюансах, которые надо учитывать
Девушка с грин-картой. Иллюстративное фото: pexels.com

Украинцам, которые планируют получить грин-карту, надо знать, что служба гражданства и иммиграции США (USCIS) опубликовала свой визовый бюллетень. В нем содержатся ключевые обновления для заявителей по различным категориям виз, связанных с семьей, трудоустройством и разнообразием.

Об этом сообщает Newsweek.

Реклама
Читайте также:

Какие новые нюансы получения грин-карт

В бюллетене отмечается, что из-за типичного давления конца финансового года, во время которого категории виз могут снижаться или временно замораживаться, возможно откладывание на получение визы до начала нового финансового года в октябре, когда будут обнародованы новые визовые льготы.

Для заявителей в категориях, связанных с трудоустройством, это означает тщательное соблюдение сроков подачи документов и готовность подавать их своевременно, чтобы избежать потенциальных задержек.

Заявители, проживающие в семье, также претерпели определенные изменения в сентябрьском бюллетене. Категория F2A, которая включает супругов и неженатых детей постоянных жителей, остается открытой для подачи заявлений с 1 июня 2025 года, а окончательные даты рассмотрения остаются неизменными. Это позволяет заявителям, имеющим право на получение ходатайств, продолжать подавать петиции, хотя им следует внимательно следить за будущими обновлениями, ведь изменения в одной категории иногда могут влиять на изменения в смежных категориях.

Программа Diversity Visa (DV) приближается к конечному сроку подачи заявок на 2025 год, последний месяц подачи заявок - сентябрь. Кандидаты, которые еще не подали или не заполнили свои заявки, должны действовать быстро, поскольку программа официально завершается 30 сентября 2025 года.

"Чтобы принять участие в лотерее DV, любой, кто был частью этой группы, действительно должен подать свои документы, пройти собеседование и получить визу до 30 сентября, иначе после 1 октября они не будут иметь права на участие", — заявил Newsweek Морган Бейли, партнер Mayer Brown.

Ранее сообщалось, что на границе с Румынией у владельцев автомобилей будут проверять еще один документ. Без него пересечь границу не удастся.

Также мы рассказывали, что на границе с Польшей у украинцев проверяют не только документы, но и могут оценить финансовую состоятельность человека.

США украинцы беженцы визы иммиграция
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации